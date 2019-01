„Café del Mundo“ stellt neue CD vor

Buchen/Mosbach.Das Gitarrenduo „Café del Mundo“, Jan Pascal und Alexander Kilian aus Buchen, stellt am Sonntag, 3. Februar, um 17 Uhr in der Alten Mälzerei die neue CD „Beloved Europa“ vor. „Café del Mundo“ entführt in die mystische Welt des Flamenco. Es geht um alles, was Menschen bewegt, um Liebe, Sehnsucht und Lebensfreude, um Himmel und Erde. Das Album „Beloved Europa“ spiegelt die innigen Eindrücke der beiden Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilianwieder, die sie auf ihrer Reise durch Madrid, die Schweiz und die Toskana.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.01.2019