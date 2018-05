Anzeige

Buchen.Der gemischte Konzertchor „Cantamus“ vom MGV „Liederkranz“ Buchen wird am Sonntag, 19 Uhr, den Gottesdienst in der katholischen Stadtkirche Sankt Oswald musikalisch gestalten. Mit diesem Gottesdienst gedenkt der Verein seiner in den vergangenen zwölf Monaten verstorbenen aktiven und passiven Mitgliedern. Der Chor wird Teile seines geistlichen Programms präsentieren, das er für eine Konzertreise nach Irland Ende Mai erarbeitet hat.