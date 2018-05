„Cantamus“ in der Basilika

Anzeige

Buchen.Freunde der klassischen Chormusik dürfen sich auf ein geistliches Konzert des Konzertchors „Cantamus“ vom MGV „Liederkranz“ in der Walldürner Wallfahrtsbasilika freuen. Am Pfingstmontag, 21. Mai, wird der Chor unter Leitung von Michael Wüst um 19 Uhr das Programm seiner unmittelbar bevorstehenden Irland-Konzertreise singen. Das 60-minütige Konzert mit dem Titel „Du bist`s, dem Ruhm und Ehre gebühret“ ist gegliedert in die Themenbereiche „Tod und Auferstehung Jesu Christi“, „Herr, bleib bei uns“, „Trinitas“, „Geheimnis des Glaubens“, „Ave Maria“ sowie „Ehre sei Gott“. Der Eintritt ist frei; ein Teil des Spendenerlöses kommt dem Odenwald Hospiz Walldürn zugute.

Kreisgeschäftsstelle zu

Buchen. Die Geschäftsstelle des DRK-Kreisverbandes ist am Freitag, 11. Mai, geschlossen.