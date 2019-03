CCBB-Pokal zum vierten Mal ertanzt

Götzingen.Über einen Erfolg des Männer-Balletts kann sich die Fastnachtgesellschaft „Getzemer Narre“ freuen.

Das Männer-Ballett beteiligte sich mit dem Showtanz „Auf der Walz“ am 16. Unterländer Männerballett-Turnier des Carneval-Clubs „Binswanger Bo-schurle“ (CCBB). In der voll besetzten Sulmtalhalle in Erlenbach-Binswangen bei Weinsberg beteiligten sich zehn Männer-Tanzgruppen – Bombenstimmung in begeisternder Atmosphäre.

Mit tollen Choreografien, guten Outfits und gekonnten Tanzpassagen bemühten sich die einzelnen Teams Publikum und Jury zu überzeugen und dann den Pokal mit nach Hause nehmen zu können. Beste Stimmung herrschte im Saal und die Spannung wuchs bis zur Bekanntgabe der Jury-Entscheidung, die da lautete „And the winner is: FG Getzemer Narre!“. Ausgelassene Freude herrschte natürlich beim FG-Männer-Ballett und dem Begleit-Troß, da sich mit diesem großartigen Erfolg das FG-Männer-Ballett bereits zum vierten Mal den heiß begehrten CCBB-Pokal ertanzen und die Trophäe erneut nach Götzingen mitnehmen konnte. jm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019