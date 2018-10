„CelloLand“ im Abo-Konzert

Buchen.Im ersten Abo-Konzert der Reihe „Buchen in concert“ präsentiert der Cellist und Komponist Burkard Maria Weber mit seiner ungewöhnlichen, fünfköpfigen Formation „CelloLand“ (Cello/E-Cello, Gesang/Rezitation, Gitarre, Kontrabass/E-Bass, Schlagzeug) am Freitag, 9. November, um 20 Uhr im JMK-Saal Eigenkompositionen (auch mit Rundbogen), elektronische Stücke, Werke von Johann Sebastian Bach, Erik Satie, Paul Hindemith, Jimi Hendrix, Pablo Casals und Gabriel Fauré. In seinem aktuellen Konzertprojekt „Concert-Art-Lyric“ verbinden sich dabei Klassische und Neue Musik mit rhythmischen Elementen und Werken aus Jazz, Rock und Folk. Eingerahmt wird die Musik von Texten der Dichterin Mascha Kaleko, deren „Großstadtlyrik“ mit ihrem ironisch-zärtlichen und melancholischen Ton eine ideale Ergänzung zum ausdrucksstarken Spiel des Ensembles ist.

Karten sind im Vorverkauf beim Sekretariat der JMK-Musikschule erhältlich (Obergasse 1, Telefon 06281/556500). Abonnenten der Konzertreihe sowie jugendliche Schüler der Musikschule haben freien Eintritt.

