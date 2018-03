Anzeige

Buchen.Auf ein Chorkonzert der Sonderklasse dürfen sich alle Freunde der Chormusik freuen, wenn am Samstag, 21. April, der „Figure Humaine Kammerchor“ unter Leitung von Denis Rouger in der Stadthalle gastiert.

Das Programm entführt die Zuhörer unter dem Titel „Düfte der Ferne“ in die deutsche und französische Romantik. In Zusammenarbeit mit dem Sängerkreis wird das Konzert als Sonderkonzert im Rahmen der Reihe „Buchen in concert“ angeboten. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Sänger der Mitgliedsvereine des Sängerkreises sowie die Abonnenten der Konzertreihe erhalten ihre Karten zum ermäßigten Preis. Karten gibt es im Vorverkauf gibt es über die Geschäftsstelle der Musikschule (Obergasse 1, Telefon 06281/556500) sowie über alle Chöre des Sängerkreises.