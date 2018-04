Chormusik auf höchstem Niveau erlebt

Anzeige

Mit völlig neuen Bearbeitungen mehrerer Melodien und Lieder von Fauré, Clara Schumann und Fanny Hensel besang „figure humaine“ romantische Bilder und Sinneseindrücke. Mit seinen Bearbeitungen gelingt es dem in Paris geborenen Chorleiter weit mehr Zuhörer für den kunstvollen Mélodie- und Liedschatz der Romantik zu gewinnen. Als Franzose bringt er nicht nur die Kultur seines Landes so nach Deutschland, sondern auch einen hervorragenden Ruf als Dirigent, denn in der ersten Gruppe der Fauré-Mélodies öffnete sich ein Tableau nach dem anderen mit erlesenen Gedichtvertonungen, die seinen ganzen Kammerchor wie solistisch auftreten und von ihm hingebungsvoll lenken ließ.

Gleich im ersten Arrangement der Lieder von Fauré – Dans les Ruines d’une Abbaye – tauchte das Ensemble aus 29 jungen Männern und Frauen in die Gemäuer einer Klosterruine ab, wo der „sorglose Überschwang eines wandelnden Liebespaars“ sich mit dem „melancholischen Blick in die verschwimmende Vergangenheit“ vermischte (aus den Programmnotizen des Ensemble-Basses Philipp Schulz, mit Texten präzise und lyrisch von der Altistin Christiane Rouger-Ortwein übersetzt). In dunkler-schwebender Stimmung, und mit dennoch bezaubernden hohen Kantilenen, fesselte „figure humaine“ (zu deutsch „das menschliche Antlitz“) die Zuhörer von Beginn an mit seinem Programm.

Als Solistin überzeugt

Besondere Erwähnung verdient die junge Limburger Sopranistin Hannah Gries, die neben ihrer Mitwirkung im Ensemble auch noch fünfmal mit ihrer ausdrucksstarken und nuancenreichen Stimme große Wirkung als Solistin erzielte – angefangen mit ihrem Vortrag von Faurés Aurore (Morgendämmerung). Wie ein Emblem für das gesamte Programm sang sie in Aurore über einen „klagenden, ewigen und fernen Gesang“ und die „Schönheit der Sterne, die durch die Morgendämmerung aus den Wolken vertrieben … ihr sterbendes Licht mit dem erwachenden Tag verschmelzen.“ Ihr Sololied „Die Rosen von Isfahan“ interpretierte sie innig und schimmernd, und intonierte wie „die junge Liebe…nochmals mit Duft die Orangenblüte erfülle“.

Vertreter der Liedkunst

Nach einem Block deutscher Chorlieder von Robert Schumann folgten nach der Pause weitere französische Werke; neben „Les Djinns“ von Fauré waren auch wichtige Vertreter der Liedkunst Frankreichs durch Gounod, Debussy und die früh verstorbene Lili Boulanger vertreten. In drei Liedern für Frauenchor von Robert Schumann flochten die Frauen in ihrem Vortrag von „Nänie“ und „Ländliches Lied“, einen samtigen, farbig vielfältigen und geschlossenen Gesamtklang ein.

Somit wurde den Anhängern der Chormusik in Buchen ein Bonbon nach dem anderen mit vorbildlichem Ensembleklang in französischer und deutscher Sprache dargeboten. Unterdessen traten mehrere Ensemblemitglieder als Solisten hervor: Sopranistin Anna-Maria Wilke konnte mit sehnsuchtsvollen und glasklaren Spitzentönen in „Das Mädchen“ von Brahms überzeugen und überstrahlte mit warmem Timbre den Chorklang im Kehraus des letzten Teils.

Unter dem stets nuanciert leitenden Dirigenten wurde „figure humaine“ von Katharina Schlenker am Klavier aufmerksam und mit großem pianistischen Können begleitet. Mit seinen Vokalisten wusste der Dirigent Klangkolorit, einen klar-homogenen Chorklang und subtile Details mit erzählerischer Prägnanz zu kombinieren. Aus Paris mit einer beachtlichen Vita kommend, ist Denis Rouger seit sieben Jahren Professor für Chorleitung an der Stuttgarter Musikhochschule und leitet seit zwei Jahren dieses vielsprechende Ensemble. Ohne jedwede Mühe und äußerst ruhig und souverän führte er das junge Ensemble in die höchsten Lagen, klangstarke fortissimi und innigste und traurigste Stimmungen, das gesamte Programm auswendig dirigierend.

In Zusammenarbeit mit dem Sängerkreis Buchen und der Volkshochschule Buchen. wurde das Sonderkonzert innerhalb der Konzertreihe „Buchen in concert“ zum siebten Mal mit einem überregional bekannten Vokalensemble gestaltet.

Vorzüglich musiziert

In jedem Aspekt der Aufführung vollzog sich ein auf hohem Niveau brillantes wie ausdrucksstark und sinnreich konzipiertes Programm. Fast immer in Begleitung von der vorzüglich musizierenden Katharina Schlenker am Flügel und mit der stets souveräner Leitung des ehemaligen chef de chœur der Kathedrale Notre-Dame de Paris konnte das Buchener Publikum Chormusik auf höchstem Niveau über fast zwei Stunden genießen.

Und es gewann neben den Vertonungen von Johannes Brahms, Clara Schumann, Fanny Hensel und Robert Schumann Einblicke in das Repertoire aus Frankreich. Wohl mit feiner Überlegung hat Denis Rouger drei Chorlieder von Brahms direkt vor das Sololied der von Brahms verehrten Clara Schumann gesetzt. Das musikalische Vorbild Claras – Fanny Hensel – wurde vom Ehepaar Schumann umrahmt, wobei sich die Zuhörer gleich zweimal über „Neue Liebe, neues Leben“ in der belebten Vertonung des Goethe-Gedichts durch die hochbegabte Schwester Felix Mendelssohns erfreuen durften, erklang es doch noch einmal als Zugabe.

Hochverdient brandete am Ende langanhaltender Applaus auf für ein in seiner romantischen Form und seinem poetischen Inhalt außergewöhnlich stimmiges Konzert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.04.2018