„Christian Roos hat großartige Aufbauarbeit geleistet“

Zuvor hatten einige Redner die Arbeit der Musikschule im Allgemeinen und ihrer Schüler im Besonderen gewürdigt. So hieß Musikschulleiter Michael Wüst alle Gäste willkommen und bedankte sich bei Schülern, Lehrkräften, Mitgliedern des Fördervereins und Eltern für ihre Unterstützung im abgelaufenen Schuljahr.

Einsatz gewürdigt

Peter Emrich, seit seiner Gründung vor über 25 Jahren Vorsitzender des Fördervereins der Musikschule, schloss sich den Worten von Michael Wüst an. Er betonte, dass der Förderverein sehr gerne die Musikschule unterstütze. Denn die Arbeit, die an der Musikschule geleistet werde, sei hoch einzuschätzen. Auch Bürgermeister Roland Burger dankte allen Helfern sowie den Musikern für ihren Einsatz. An den scheidenden Klavierlehrer und ehemaligen Musikschulleiter Christian Roos gewandt, stellte er fest: „Er hat großartige Aufbauarbeit geleistet!“

Michael Wüst wies darauf hin, dass man bereits vor einigen Jahren Christian Roos als stellvertretenden Musikschulleiter verabschiedet habe. 13 Jahre lang hatte er dieses Amt sehr einsatzfreudig wahrgenommen. Am Sonntag verabschiedete Wüst ihn als Honorarlehrkraft im Fach Klavier. Er lobte sein pädagogisches Geschick und seine künstlerische Arbeit. Er schätzte Christian Roos auch als Komponisten, zum Beispiel der sechs Musicals, die die Musikschule bisher aufgeführt hatte. „Er verfasste veritable Partituren auf geniale Weise, die die Schüler forderten, ohne sie zu überfordern.“ Auch das nächste Musical plant die Musikschule mit Christian Roos. Es soll im Jahr 2021 aufgeführt werden.

Überdurchschnittlich

Alisa Winterholler und Vincent Fichtler waren in diesem Jahr nicht nur beim Bundeswettbewerb am Instrument erfolgreich. Sie setzten sich auch in überdurchschnittlichem Maß bei Veranstaltungen der Musikschule ein, Vincent Fichtler auch am Saxophon in der JMK-Big Band. Wüst bedankte sich bei beiden für ihren Einsatz und überreichte ihnen Urkunden.

Schließlich hatte Elke Hädicke, Präsidentin des Lions-Clubs „Madonnenland“, eine schöne Überraschung für die Musikschule bereit. Der Serviceclub spendete 2000 Euro, die die JMK-Schule für ein Projekt mit dem Kindergarten in Bödigheim verwenden wird. mb

