Christopher Preuhs war herausragender Akteur

Buchen.Nach der Erringung der Kreis- und nordbadischen Meisterschaft holte das Team der Abt-Bessel-Realschule Buchen den Titel des badischen Meisters für Realschulen und hatte die Startberechtigung für die Deutschen Meisterschaften erkämpft. In Osnabrück belegte das Team nun den 16. Platz.

Für die Buchener Mannschaft, die mit Maximilian Eichholz, Oliver Preuhs , Julian Pföhler, Christopher Holl und Christopher Preuhs angetreten war, war in einzelnen Begegnungen sehr viel mehr drin und in dem Turnier, das mit neun Runden nach Schweizer System ausgetragen wurde, war es für die Abt-Bessel-Realschüler unglücklich, dass der letzte Wettkampf gegen die favorisierte RS Leinzell (Württemberg) nach hartem Kampf knapp mit 1,5:2,5 verloren wurde. Und nach dem System des Schweizer Systems ist eine Schlussrundenniederlage immer schlecht, denn das kostet in der Regel vier bis fünf Plätze. So lagen die Odenwälder vor der Schlussrunde noch auf dem elften Platz und gar ein Mannschaftsunentschieden hätte eine Verbesserung um zwei bis drei Plätze gebracht. Die Buchener Platzierung ist dennoch als schöner Erfolg zu werten, da das Team mit der Startnummer 23 von den 24 Teams ins Rennen gegangen ist und meist in der Außenseiterrolle war.

8:10-Mannschaftspunkte

Die Buchener holten letztendlich aus den neun anstrengenden Runden 8:10-Mannschaftspunkte. Gewonnen wurden zwei Spiele (völlig überraschend gegen die an Startnummer vier gesetzte AOS Aschersleben in der dritten Runde mit 2,5:1,5) und viermal erreichte die ABRS ein 2:2-Mannschaftsunentschieden. Sieger und Deutscher Meister wurde die Max-Planck-RS Bad Krozingen mit 16:2-Mannschaftspunkten, die als Titelverteidiger mit zwei Vierern antraten. Gegen die RS Bad Krozingen hatten die Buchener bei der „Badischen“ in Rot zwar verloren, man konnte sie im April dennoch sensationell auf den zweiten Platz verweisen. Vizemeister wurde die SARB Hasbergen (Niedersachsen).

Herausragender Akteur war im ABRS-Team wieder einmal Christopher Preuhs, der am vierten Brett sich zur wahren Punktemaschine entwickelte und sage und schreibe 7,5 Zähler (aus 9) verbuchte. Damit erzielte er das zweitbeste Ergebnis aller 24 Spieler am 4. Brett und sogar das drittbeste Ergebnis aller der über 100 eingesetzten Schüler. EB

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.06.2019