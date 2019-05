Circus Carl Althoff bis Sonntag in der Stadt

Buchen.Pferde und Ponys, Lamas, Kamele, Hunde, Ziegen und Esel sowie natürlich Artisten, Clowns und Akrobaten gehören zur großen „Zirkusfamilie“ des Circus Carl Althoff, der aktuell am Buchener Ringpark gastiert. Eines guten Besuchs erfreute sich am Montag der „Familientag“, bei dem zahlreiche Eltern und Großeltern ihre Kinder und Enkel mitbrachten. Begeistert klatschten sie mit und amüsierten sich über launigen Tiervorführungen und die dressierten Pferde, während einem angesichts manches akrobatischen Kunststücks fast der Atem zu stocken begann. Die Vorstellungen des Circus Carl Althoff am Ringpark beginnen bis zum Sonntag, 26. Mai, täglich um 17 Uhr (Sonntag nur 14 Uhr, Dienstag und Mittwoch Ruhetag, Donnerstag und Freitag ist um 17 Uhr Kindermitmachtag). Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019