D-Junioren erhielten Trikotset

Hardheim.Über einen neuen Trikotsatz freuen sich die D-Junioren der JSG Erftal. Die JSG ist eine Jugendspielgemeinschaft, in der die Fußballjunioren vom TV Hardheim, SV Bretzingen, SC Erfeld, SV Gerichtstetten und FC Schweinberg spielen. Die offizielle Trikotübergabe fand auf dem Sportgelände des TV Hardheim. Dabei übergaben Dr. Holger Streng von der kieferorthopädischen Praxis MundART aus Miltenberg und Bernd Meszaros von der Hauptgeschäftsstelle der Deutschen Vermögensberatung in Hardheim die neuen Trikots an die Mannschaft, die vom Trainerteam Torben Franzwa, Thimo Kugler und Patrick Laub betreut werden.

Die Mannschaft, die Jugendvertreter Anja Konnerth und Sandra Laub sowie die Trainer bedanken sich für die Unterstützung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.06.2019