Dann „left et Tonne vun ellee“

Hettingen.Die diesjährige Faschenachtskampagne der FG „Hettemer Fregger“ wird am Sonntagabend, 11. November, mit der Vereidigung des Elferrates für die Kampagne 2018/19 eröffnet. Treffpunkt des Elferrates ist um 18 Uhr an der „Freggerscheune“, um dann unter den Klängen der Krachkapelle zum Maurerbrunnen zu ziehen.

Prozedere im Brunnen

Hier wird die FG-Vorsitzende Kirsten Erfurt die Vereidigung des Vizepräsidenten Guy Sutter vornehmen, der dann wiederum die Elferratskollegen im Bassin des Maurerbrunnen – hochoffiziell als Vertreter des Frohsinns und der Heiterkeit – auf eine saubere Faschenachtskampagne verpflichtet.

Für originelle Themen bekannt

Für die „Fregger“, bekannt für zeitnahe und originelle Themen als Faschnachtmotto, kam die neue Regelung der Abfallwirtschaft in Buchen gerade Recht. So lautet das diesjährige Motto: „ Scheint et Sunn richdich schö, leeft et Tonne vun ellee“. Dieses Thema spiegelt die Einführung der Grünen Tonne, welche aufgrund der großen Hitze im Sommer und den daraus entstandenen unangenehmen Gerüche und Maden für Aufregung sorgte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018