Das 19. Türchen ist geöffnet

Buchen.Insgesamt acht Preise im Gesamtwert von 1650 Euro sind im heutigen 19. Türchen des Lions-Adventskalenders versteckt. Ein Mental Coaching im Wert von 750 Euro hat Tomann Marketing, Beate Tomann in Buchen, mit der Nummer 8361 eingelegt.

Vom Autohaus Brückner & Hofmann, Jaguar, Range und Land Rover in Kürnach kommt eine 500-Kilometer-Wochenendausfahrt im Range Rover inklusive Tankfüllung mit der Nummer 8541.

Zwei Schnuppergolf-Gutscheine im Wert von je 150 Euro hat der Golfclub Glashofen-Neusaß mit den Nummern 1584 und 2559 eingelegt.

Vier Salz/Gewürz-Gutscheine über je 25 Euro kommen von Tomann Marketing in Buchen mit den Nummern 7268, 6170, 1168 und 5593. Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018