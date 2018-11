Das Engagement der Vereine gewürdigt

Buchen.Der Sängerkreis Buchen blickte bei seiner Delegiertenversammlung im Wimpinasaal in Buchen auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Nach dem Liedvortrag „Loch Lomond“ des Konzertchores „Cantus M“ des MGV Liederkranz Buchen, unter Leitung von Kreischorleiter Michael Wüst hieß der stellvertretende Vorsitzende Peter Schäfer die Besucher willkommen.

In seinem Grußwort würdigte Bürgermeister Roland Burger das Engagement der Vereine, die in ihren Gemeinden bei kulturellen Veranstaltungen einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Leben leisten. Der Vorsitzende des Gesangvereins Liederkranz Buchen, Michael Farrenkopf, zeigte sich erfreut, dass der Liederkranz Buchen als Gastgeber sowohl für den Chortreff 18 als auch für die Delegiertenversammlung ausgewählt wurde.

Umfangreiche Aktivitäten

In seinem Rechenschaftsbericht ließ Peter Schäfer die umfangreichen Aktivitäten des Vorstands Revue passieren. Hierbei erwähnte er die Frühjahrsarbeitstagung des Sängerkreises im Gasthaus zur Wanderlust in Hettingen. Als Höhepunkt bezeichnete Schäfer den Chortreff 18 in der Stadthalle Buchen, an dem je sieben Männer- und gemischte Chöre sowie ein Frauenchor und der Stedemer Kinderchor teilnahmen. Ein weiteres Highlight war das Sonderkonzert des Sängerkreises mit dem Kammerchor „figure humaine“ mit dem Programm „Düfte der Ferne“ im April dieses Jahres in der Stadthalle Buchen. Aus dem Terminkalender nicht mehr wegzudenken ist die bereits vierte Ehrungsmatinee, die in diesem Jahr mit 47 Jubilaren in der Obst- und Festhalle in Höpfingen stattfand.

„Fest des Chorgesangs“

Kreischorleiter Michael Wüst bedankte sich bei allen, die in den zurückliegenden Monaten durch ihre musikalischen Veranstaltungen bei den verschiedenen geistlichen und weltlichen Anlässen dazu beigetragen haben, die Bedeutung des Chorgesangs in der Gesellschaft hervorzuheben. Hierbei erwähnte er besonders die Teilnahme am Chortreff 18. Der Chortreff war ein „Fest des Chorgesangs“ und erlaubte einen guten und beeindruckenden Einblick in das Schaffen und die Leistungsfähigkeit der Chöre im Sängerkreis Buchen. Am 7. Juli 2019 findet der Chortreff 19 in Hardheim statt.

Termin für das nächste Sonderkonzert mit dem Männerchor „Camerata Musica Limburg“ ist der 31. März 2019. Das Programm verspricht viele traditionelle Literatur, überwiegend in deutscher Sprache. 2009 war „Camerata Musica Limburg“ erster Preisträger beim Deutschen Chorwettbewerb.

Das im Jahr 2017 begonnene Stimmbildungsprojekt wurde von den Vereinen gut angenommen und wird auf deren Wunsch auch im nächsten Jahr fortgeführt. Ein weiteres Feld der Fortbildung wurde in Zusammenarbeit mit der JMK-Musikschule durchgeführt. Vier Chorsänger nahmen erfolgreich an einem Vize-Chorleiter-Lehrgang teil. Michael Wüst schilderte seine Eindrücke, die er von verschiedenen Konzertbesuchen gewonnen habe. Er wisse, dass, wer wirklich modern sein wolle, ein breitgefächertes Repertoire aufführen müsse. Wüst wünschte sich, dass es den Chorleitern gelingt, gute Chorsätze von schlechten zu unterscheiden, auch bei der Chorkleidung gebe es noch Luft nach oben.

In der „Chorzeit“ des Sängerkreises Buchen sieht Michael Wüst ein Erfolgsmodell, das als aussagekräftiges Medium für die Chöre unverzichtbar ist. Die Chorzeit erscheint jährlich zweimal. Dank treuer und neuer Werbepartner könne sie auch weiterhin finanziert werden.

Über die Finanzen des Sängerkreises erstattete Andrea Bauer einen detaillierten Bericht. Werner Epp, der zusammen mit Denise Weiß die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung und beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Nach dem Lied „La Montanara“, dargeboten vom Konzertchor „Cantus M“ leitete Peter Schäfer zu den Wahlen über. Alle Vorstandsmitglieder, bis auf Beisitzer Andreas Müller stellten sich zur Wiederwahl. Als Wahlleiter fungierte Bürgermeister Roland Burger. Gewählt wurden: Vorsitzende: Andrea Egenberger-Henn, zweiter Vorsitzender: Peter Schäfer, Kreischorleiter: Michael Wüst, stellvertretender Kreischorleiter: Joachim Kirchgeßner, Schriftführerin: Gerlinde Stieber, Kassenwartin: Andrea Bauer, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit: Doris Scholz, Jugendreferentin: Sandra Hauck, Gleichstellungsbeauftragte: Hilde Berner, Beisitzer: Ralf Becker, Raphael Neuberger.

Datenschutz geht alle Vereine an: Michael Farrenkopf machte den Vorschlag, dass ein gemeinsames Formular erarbeitet und in der Frühjahrsarbeitstagung vorgestellt wird.

Ausblick auf 2019

In seinem Ausblick auf 2019 stellte Peter Schäfer den von Michael Wüst erarbeiteten Fünf-Jahresplan vor. Er wies insbesondere auf die „Nacht der Jungen Chöre“ am 13. Juli in Götzingen sowie die Ehrungsmatinee am 10. November in Rippberg hin. Die Delegiertenversammlung findet am 17. November in Götzingen statt. Ab 2020 wird ein Geistliches Konzert im Rhythmus von zwei Jahren angestrebt. Empfehlenswert sind außerdem überregional am 5. und 6. Oktober die Badischen Chortage in Bruchsal,

Peter Schäfer bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern und ganz besonders bei Kreischorleiter Michael Wüst und der Vorsitzenden Andrea Egenberger-Henn, die aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, für das gute Miteinander, bei den Vereinen für die gute Zusammenarbeit und beim MGV Liederkranz für die hervorragende Organisation der Veranstaltung.

