Das Engagement gewürdigt

Gleich eine doppelte Verabschiedung gab es bei den Buchener Stadtwerken. Das Engagement von Renate Schäfer-Münch und Bernhard Kast wurde gewürdigt.

Buchen. Bei einer kleinen Feierstunde fanden sich Bürgermeister Roland Burger und Bernhard Ackermann von der Stadt Buchen, die Geschäftsführer Andreas Stein und Matthias Gruber, die Abteilungsleiter, sowie der Gas-Wasser Meister der Stadtwerke Buchen zusammen, um zwei verdiente Mitarbeiter zu ehren.

Renate Schäfer-Münch verabschiedete sich in den Ruhestand. Zeitgleich mit ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum bei den Stadtwerken Buchen, beging Renate Schäfer-Münch ihren wohlverdienten Ruhestand. Am 1. Dezember 1993 begann sie ihre Tätigkeit bei den Buchener Stadtwerken.

Zunächst in der Energieabrechnung, danach wechselte sie aushilfsweise an den Empfang bis sie der Materialwirtschaft zugeteilt wurde, in der sie bis zu ihrer Verabschiedung arbeitete und auch wohlfühlte. Bürgermeister Roland Burger bedankte sich bei Renate Schäfer-Münch für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 25 Jahren.

Auch der technische Geschäftsführer der Stadtwerke Buchen, Andreas Stein, bedankte sich für ihren Einsatz: „Mit ihrem Engagement besonders beim Bereitschaftsdienst war Frau Schäfer-Münch immer ein Vorbild auch für die jungen Kollegen.“ Stein überreichte der Jubilarin einen Präsentkorb und auch er wünschte ihr für den nächsten Lebensabschnitt Erfolg und Gesundheit.

Bernhard Kast wurde nach 33 Jahren bei den Stadtwerken aus dem Dienst verabschiedetet. Seit 1986 war er im Einsatz. Auch bei Bernhard Kast bedankte sich Bürgermeister Roland Burger für über dreißig Jahre engagierten Einsatz für die Stadtwerke Buchen und wünschte dem Pensionär für sein weiteres Leben alles Gute – vor allem aber Gesundheit. Andreas Stein schloss sich dem Dank an: „Wegen seiner Einsatzfähigkeit in vielen Bereichen war Herr Kast in den Stadtwerken quasi ,Mädchen für alles’, sich für keine Arbeit zu schade und überall dort, wo er gebraucht wurde“. Für den Einsatz von Bernhard Kast und seiner Unterstützung in den letzten 33 Jahren bedankte sich Stein persönlich, aber auch im Namen der Stadtwerke Buchen bei seiner Laudatio an den Pensionär und übergab Bernhard Kast ebenfalls einen Präsentkorb.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.02.2019