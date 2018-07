Das Festbier zum 186. Buchener Schützenmarkt ist eingebraut

Anzeige

Buchen.Die Mitglieder der Schützengesellschaft Buchen und die Festwirte vom Großfestzelt beim 189. Buchener Schützenmarkt trafen sich am Dienstagabend in der Distelhäuser Brauerei zum Einbrauen des Festbieres verbunden mit dem Großherzoge Leopold-Gedenktag. Begrüßt von Steffen Kreutzer und Bernhard Weigand von der Distelhäuser Brauerei bot sich Gelegenheit zu einer kurzen Besichtigung. Danach ging es ins Sudhaus, in dem Festwirt Simon Schäfer den roten Knopf drückte, der den Brauvorgang in den riesigen Kupferkesseln startet. Sechs Wochen hat das Festbier nun Zeit zur Reife, bis es Ende August bei der Pressekonferenz zum Buchener Schützenmarkt zur bierfrischen Verkostung präsentiert wird und vom 1. bis 9. September im Festzelt zum Ausschank kommt. Bild: Achim Schubert