Das Foto zeigt die Handlung im Kleinen

Anzeige

Oberhalb von Karl Tschamber ist der reiche Jagdpächter Kronwild zu sehen, den August Trogus verkörperte. Sein Blick geht zur Wirtin Agnes Kerner, gespielt von Helene Kaufmann. Während der Kerner-Wirt (Theodor Schäfer) seine Gattin liebevoll anschaut, geht ihr Blick an ihm vorbei zum Jagdpächter, dem sie nur zu gerne in die Stadt folgen würde.

Auf der rechten Seite des Bildes spielt eine der ersten Szenen des Stückes: Der Bösewicht im Stück, der „Hollerbauer“ (Albert Grasberger) versucht, seiner Magd, der resoluten Gretl (Maria Künzer), „ein Busserl“ zu geben. Gretl weiß sich zu wehren: Sie stülpt ihm kurzerhand den Wassereimer über den Kopf.

Die Aufnahme von Karl Weiß zeigt die „Gretl“ mit dem Eimer am Arm, der „Hollerbauer“ droht ihr mit der Faust, was – ihrer Miene nach zu urteilen – wenig Eindruck auf sie macht.

So nimmt das Schicksal (und das Stück) seinen Verlauf: Der reiche Steinbauer, gleichzeitig Bürgermeister, hat seinen Töchtern Gabi und Agnes das Versprechen abgenommen, sich nie mit einem Knecht einzulassen. Aber die Liebe fragt nicht danach, und so kommt Gabi, die älteste Tochter, in arge Bedrängnis, weil sie Pertl, dem treuesten Knecht des Hofes, zugetan ist.

Der „Hollerbauer“ will die Gabi, immerhin die Tochter des reichen „Steinerbauern“, heiraten. Liebe spielt dabei keine Rolle – er ist hoch verschuldet und hat sich inzwischen auf die Wilderei als Nebenerwerb verlegt. Gabi weist ihn wegen seines schlechten Charakters ab, was seinen Jähzorn reizt und ihn auf Rache sinnen lässt.

Das „Null-Ahnerl“, der früher Knecht auf dem Steinerhof war und im Alter auf die Gutherzigkeit der Bauern angewiesen ist, steht auf der Seite der Liebenden. Ihm ist es in seiner Jugend ebenso ergangen, nur dass seine „Gabi“ sich aus Gram das Leben genommen hatte.

So wacht er über die Liebenden, durchkreuzt listig die schurkischen Pläne und Intrigen des Holler und nimmt dessen Zorn geduldig auf den Buckel, denn er ist ja „das Nullerl und bei der Welt in Quartier“ und „die Welt ist ein Narrenhaus“.

Nach vielen Wirren und Intrigen kommt es zum guten Ende: Der „Schürzenjäger“ Kronwild tritt einmal zu oft einer verheirateten Wirtin zu nahe und wird derb verprügelt, die Wirtin Agnes erkennt den Wert der Liebe ihres Mannes, der „Hollerbauer“ wird der Wilderei überführt und von Jagdaufseher und Gemeindediener abgeführt.

Inzwischen wirkt die letzte Intrige des „Hollerbauers“. Der „Steiner-Bauer“ hat – voller Zorn – seine Tochter, die Gabi, aus dem Haus gejagt. Die sucht in ihrer Verzweiflung in Sturm und Gewitter den Tod in einer Schlucht.

Die Verhaftung des „Hollerbauern“ und der „Jagdunfall“ des Jagdpächters beweisen dem Steiner jetzt Gabis Unschuld.

Verzweifelt wegen des Unrechts, dass er seiner Tochter angetan hat und voller Angst um das Leben seines Kindes hilft in letzter Minute eine List des „Null-Ahnerl“. Der „Steinerbauer“ gibt dem tüchtigen Pertel die Gabi zur Frau und alles fügt sich zum guten Ende.

„Einlieger“ gab es wirklich

Als Karl Morré das Stück im Jahr 1855 schrieb, gab es den „Einlieger“ noch, der nach einem arbeitsreichen Leben reihum im Dorf, mehr schlecht als recht, jeweils für einen Tag und eine Nacht untergebracht und verköstigt wurde.

Der lange Monolog des „Hias“, der darlegt, dass er lieber wegen einer kleinen Straftat über den Winter eingesperrt werden möchte als „Einlieger“ zu sein, ist deshalb so lustig nicht. Auch das Problem einer Ehe „unter dem Stand“ ist noch nicht so lange vergessen – oder gibt es das am Ende immer noch?

Die Rollen und ihre Darsteller: August Breunig ist „Null-Ahnerl“, Adolf Flum „Der Steiner“, Bauer und Bürgermeister Helmut Tschamber als „Stoffel“, Knecht beim Steiner-Bauern, Albert Grasberger als „Holler“, Maria Künzer als Gretl, den Wassereimer am Arm. Theodor Schäfer ist Kerner, Wirt in St. Johann, und Helene Kaufmann ist die Wirtin Agnes Kerner. Artur Trogus ist der reiche Jagdpächter Kronwild, Anna Frank ist Hanni, Kellnerin in St. Johann bei Kerner.

Erich Schwander ist Hias, ein Gemeindearmer (mit Laterne), Eberhardt Menny ist Gemeindediener Schein(ganz links). Erwin Schmidt spielt Revierjäger Paul (links im Bild) und Anna Flum das Agerl, die Mutter des Pertl.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.08.2018