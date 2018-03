„Das Gebäude bietet viel Potenzial“

Anzeige

Der Mehrgenerationentreff soll in die Hollergasse 14 umziehen. Der Gemeinderat stimmte am Montag bei zwei Enthaltungen der Planung zum Umbau des Anwesens zu.

Buchen. Der Mehrgenerationentreff feiert am 23. April seinen zweiten Geburtstag. Das natürlich noch in den alten Räumen in der Vorstadtstraße, der Umzug in die Hollergasse lässt noch ein wenig auf sich warten. Der Gemeinderat hat im März 2017 den Kauf des Anwesens Hollergasse 14, ein Zweifamilienhaus mit Garage und großem Garten, direkt neben der „alla hopp!“-Anlage beschlossen und das Gebäude im dritten Quartal 2017 übernommen. Doch in diesem Jahr soll erst einmal nur der neue Pflegestützpunkt des Neckar-Odenwald-Kreises in einen bereits bestehenden Anbau an das Gebäude einziehen.

Stufenweiser Ausbau

Der Rest soll dann stufenweise je nach Bedarf realisiert werden. „Es handelt sich um ein Projekt, das im Wachsen ist“, so Bürgermeister Roland Burger bei der Gemeinderatssitzung im Bürgersaal des Alten Rathauses. 400 000 Euro stehen in diesem Jahr für Baumaßnahmen bereit, insgesamt rechnet Architektin Alexandra Wolfram mit Ausbaukosten von rund 600 000 Euro. Dies ist aber laut Burger derzeit nur ein Richtwert, da viele Fragen noch offen seien.