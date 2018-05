Das Gelübde jährt sich zum 400. Mal

Anzeige

Mit Gebeten, Gesang und musikalischer Begleitung geht es auf den Weg nach Hettigenbeuern. Dort angekommen wird in der Kirche ein Dankgottesdienst abgehalten. Vor dem Rückmarsch werden die Wallfahrer in der Kirche „Johannes und Paulus“ mit einem Gebet und dem Segen für eine gute Heimkehr verabschiedet. Gegen Mittag treffen die Pilger dann in der Hainstadter Pfarrkirche ein.

Heuer jährt sich das Gelübde der Hainstadter zum 400. Mal. Dieses Jubiläum nahmen der Heimatverein Hainstadt, der Heimat- und Verkehrsverein Hettigenbeuern sowie die Ortschaftsverwaltung Hainstadt zum Anlass, einen Gedenkstein und ein Holzkreuz zu errichten. Eine Naturholzbank zum Innehalten wurde ebenfalls erstellt.

Holzkreuz wird aufgestellt

Eingeweiht wird die neue Gedenkstätte am Sonntag, 3. Juni, um 14 Uhr an der Leiningschen Wiese. Mitgestaltet wird das Programm vom Musikverein Hainstadt und dem Gemischten Chor aus Hettigenbeuern.

Es schließt sich eine Feier im Lebenshilfezentrum an. Ein Bustransfer vom Bild zur Gedenkstätte wird ab 13.15 Uhr eingerichtet. Eine weitere Zusteigemöglichkeit besteht am Waldgrillplatz an der Hornbacher Straße.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018