Das historische Hauptthema war die Pest

Buchen.Annemarie Kaiser führte am Freitagabend etwa 40 Interessierte im Rahmen des Buchener Feriensommers durch die Innenstadt. Die Gruppe lauschte amüsiert auch gerade ihren kleinen Anekdoten.

Historisches Hauptthema der Führung war die Pest, aber auch die Judenverfolgung. Im Herbst 1634 starben in Buchen die ersten Bewohner an der Pest; bis 1635 waren es laut Kirchenbucheintrag 354.

1300 Personen starben an der Pest

Doch insgesamt, so Kaiser, waren es etwa 1300 Personen, die in der Stadt starben, denn: Viele Menschen kamen aus den im 30-jährigen Krieg geplünderten Dörfern in die Stadt.

Der Krieg hatte das Land ausgeblutet und ausgebeutet und vieles zerstört, die Menschen hatten wenig Nahrung und auch keine Widerstandskräfte mehr.

Die Pest traf Arm und Reich, Jung und Alt. Von damals zwölf Stadtvätern starben elf an der Pest. 1635 legten die Buchener und auch Bürger umliegender Gemeinden das Rochus-Gelöbnis ab – und veranstalteten am 16. August eine Rochus-Prozession.

Rochus-Gelöbnis

Bei den Prozessionen, die mittlerweile am Sonntag davor oder am Sonntag nach dem 16. August stattfinden, treffe man auch immer Menschen, die man nie in der Kirche sehe, so Kaiser. Das sei ein Zeichen dafür, wie wichtig den Menschen das Rochus-Gelöbnis auch heute noch ist.

Im Kellergewölbe der ehemaligen Synagoge ging Annemarie Kaiser auf die Judenverfolgung in Buchen ein. Metallarbeiten des Künstlers Daniel Mahr erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. Als Beispiel erzählte Kaiser vom Schicksal des Heimatdichters Jakob Mayer (1866-1939), der das Schützenmarktlied geschrieben hat.

Weiter ging es durch die Marktstraße zum Elternhaus von Jacob Mayer. Durch die sogenannte Judengasse erreichte die Führung dann das Beginenklösterle und den angrenzenden Kräutergarten. Als Beginen wurden ab dem 13. Jahrhundert in Deutschland, Frankreich, Oberitalien und der Schweiz die Angehörigen einer christlichen Gemeinschaft bezeichnet, die keine Ordensgelübde abgelegt hatten und nicht in Klausur lebten.

Beginen führten ein religiöses, eheloses Leben in Gemeinschaft, in sogenannten Beginenhöfen oder -häusern. Nach dem Besuch des Museumsareals und der Besteigung des Stadtturms endete der nächtliche Stadtrundgang. us

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018