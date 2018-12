„Das ist heute keine Selbstverständigkeit mehr“

Mosbach.In vorweihnachtlicher Atmosphäre wurden diese Woche im Landratsamt verdiente Mitarbeiter geehrt oder aus dem Dienst verabschiedet. „In diesem Raum sitzen 372 Jahre dienstliche Erfahrung und Kompetenz“, begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel die Jubilare. Die Bandbreite der ausgeübten Tätigkeiten, vom Jobcenter über die Straßenbauverwaltung bis hin zur Landwirtschaft, zeige, um welch unterschiedlichen Bereiche sich das Landratsamt intensiv kümmere.

Wertvolle Erfahrung

Dank und Anerkennung zum 25-jährigen Dienstjubiläum konnte Brötel dabei gleich fünf Mitarbeitern aussprechen. So gratulierte er Jochen Groß, Arbeitsvermittler im Jobcenter Neckar-Odenwald, Eberhard Hirsch, Sozialpädagoge im Geschäftsbereich Jugend, und Jutta Oberle, die im Fachdienst Interner Geschäftsbetrieb im Bereich Empfang, Poststelle und Registratur eingesetzt ist. Ebenso für 25 Jahre im öffentlichen Dienst wurden Anke Pallas, Mitarbeiterin in der Anlaufstelle des Fachdiensts Sozialhilfe, und Christa Scheuermann, Sachbearbeiterin in der Straßenbauverwaltung, geehrt. Auf stolze 40 Jahre im öffentlichen Dienst können Horst Münch, Bauaufseher in der Straßenbauverwaltung, Michael Simon, Technischer Sachbearbeiter im Fachdienst Vermessung, Anita Walter, Sachbearbeiterin im Fachdienst Gesundheitswesen, und Andrea Zganjer, Mitarbeiterin im Jobcenter Neckar-Odenwald, zurückblicken. Bei seiner Gratulation dankte der Landrat für die lange Betriebstreue: „Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Ihre große Erfahrung ist für die Bürger Gold wert.“

Verabschiedet wurde dann Gerhard Bundschuh, langjähriger Sachbearbeiter beim Fachdienst Landwirtschaft in Buchen. „Danke für ihre zuverlässige Expertise“, unterstrich der Landrat Bundschuhs Leistung. Der Landwirtschaftsmeister hatte seinen Dienst beim Landwirtschaftsamt 1976 angetreten, 2005 wechselte er im Rahmen des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum Kreis. Ebenfalls nach über 40 Jahren wird auch Eberhard Schuster zum Ende des Monats verabschiedet. „Ein ganzes Berufsleben im öffentlichen Dienst, zuletzt als Sachbearbeiter Soziale Entschädigung. Danke dafür“, so der Landrat. Schuster kam auch 2005 zum Kreis, zuvor hatte er für das Landesversorgungsamt Stuttgart gearbeitet. Der für das Personal zuständige Geschäftsbereichsleiter des Landratsamtes, Peter Fieger, sowie die stellvertretende Personalratsvorsitzende Petra Anders gratulierten ebenfalls den Geehrten. Den Jubilaren wünschte Anders weiterhin viel Freude bei der Arbeit, den beiden Verabschiedeten alles Gute für die Zukunft, verbunden mit der Bitte, den Kontakt zum Amt zu halten.

