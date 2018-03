Anzeige

Und so war der Saal in Eberstadt voll besetzt, als Elli Geiger die Veranstaltung eröffnete. Sie führte zusammen mit Rose Waschek, beide zuständig für die Bezirksfrauenarbeit im Evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg, durch einen kurzweiligen und bereichernden Nachmittag.

Der „Wind of Change“, der Wind der Veränderung, sei heute überall zu spüren, so Diplom-Ingenieur Rolf Brauch. In der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Werteordnung. Die Frage, wohin die Zukunft führe, löse eher Ängste, denn Lobpreis aus. Angst aber mache handlungsunfähig und lähme. Es sei wichtig, die Herausforderungen, die auf die Menschen zukämen, zu thematisieren und über Ängste zu reden, damit sie beispielsweise in der Flüchtlingsdebatte nicht politisch ausgenützt werden.

„Das Leben ist und bleibt Veränderung“, betonte der Regionalbeauftragte des Kirchlichen Dienstes auf dem Lande für Nordbaden. Das habe gerade für junge Menschen, die in die Welt aufbrechen wollten, große Bedeutung. Denn Veränderung mache auch Spaß. Indes sehnten sich viele aufgrund der hohen Anforderungen heute wieder nach Heimat. Das zeige: Menschen bräuchten Flügel, aber auch Wurzeln.

Mit Wendepunkten in guter Art und Weise umzugehen, könne der Mensch durchaus lernen, so Brauch in seinem engagierten Beitrag. In seinen mit Geschichten, Gedichten, Märchen und biblischen Texten unterlegten Ausführungen nannte er Aspekte wie eine Lebenshaltung der Dankbarkeit, das Vertrauen darauf, dass Gott und Mitmenschen gute Begleiter sein können und die Erfahrung der Gemeinschaft als Kraftquelle.

„Schatzkiste für das Leben“

Der Blick zurück in die eigene Biographie könne eine „Schatzkiste für das Leben“ sein, betonte der Dozent an der Ländlichen Heimvolkshochschule Neckarelz. So bedeute Älterwerden, sich zu versöhnen mit seinem bisherigen Leben und nicht zu hadern. „Leichtes Gepäck“ im Alter sei vorteilhaft. Dazu gehöre der Blick zurück in Dankbarkeit und das Vertrauen in die Jahre, die man noch geschenkt bekomme.

Genauso wichtig seien Haltepunkte im Leben. Dazu nannte er vier Aspekte: den achtsamen Umgang mit Körper und Gesundheit, Lebenserfolge mit Dingen, die einem wirklich wichtig seien sowie ein funktionierendes Beziehungsnetzwerk (Familie, Freunde, Nachbarn und Gott) und die Sinn-Frage. Spätestens im Alter von 50 Jahren sollte jeder eine Antwort darauf gefunden haben, wo sein Weg hinführen soll.

Rolf Brauch sprach den Zuhörerinnen und wenigen Zuhörern Mut in Zusammenhang mit Veränderungen zu und wünschte Gelassenheit sowie die Hoffnung zu entwickeln, dass etwas Sinn habe, egal wie es ausgehe. Allerdings sollte man sein Leben „nicht auf Kante nähen“, sondern Puffer einbauen zum Erholen und Entschleunigen.

Umrahmt wurde der Nachmittag mit gemeinsam gesungenen Kirchenliedern, die Bezirkskantor a.D. Michael Hanel an der Orgel begleitete. Die Kollekte des Nachmittags geht an die Familienhilfe der Diakonie. Der Nachmittag klang mit einer ansprechenden Andacht, gehalten vom Eberstadter Pfarrer Mathias Bless, aus.

Dankesworte galten abschließend allen, die zum Gelingen des Nachmittags beigetragen hatten, allen voran den Eberstadter Frauen. Die Bücherecke Boxberg war mit einem Büchertisch präsent, zudem wurden Eine-Welt-Artikel angeboten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.03.2018