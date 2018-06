Das moderne Wirtschaftssystem kritisiert

Anzeige

Viel geboten war am Montag in der Zentralgewerbeschule Buchen. Erstmals konnten Schüler den Info-Lkw „Discover Industry“ besuchen, am Abend sprach Professor Dr. Radermacher.

Buchen. In seinem Vortrag zum Thema „Arbeit 4.0 – Bildung als ,Zukunftsmacher’?!“ hat Professor Dr. Franz Josef Radermacher am Montagabend in der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) Kritik an Entwicklungen der modernen Arbeitswelt geübt. Gute Bildung bedeute Persönlichkeitsbildung. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit von Fähigkeiten sollte nicht im Vordergrund stehen. Der Vortrag wurde von der ZGB und dem „Arbeitskreis SchuleWirtschaft“ veranstaltet.

War das nun ein guter Vortrag oder nur ein interessanter? Professor Franz Josef Radermacher, ausgestattet mit drei Doktortiteln, Professor für Informatik an der Universität Ulm, Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung und Mitglied des „Club of Rome“, sprach ohne Manuskript. Vielleicht führte er deshalb seine rund hundert Zuhörer, überwiegend Lehrer, Schüler und Ausbilder, in manche Sackgasse. Immer wieder sprach er Aspekte an, die er in seinem Vortrag nicht weiterverfolgte, weil er in seiner Rede abschweifte. Wer eine praxisorientierte Rede erwartet hatte, musste sich enttäuscht sehen. Der Redner äußerte immer wieder Kritik am modernen Wirtschaftssystem und glitt in philosophische Betrachtungen ab. Dennoch verstand er es, seinem Publikum einige interessante Impulse zu geben.