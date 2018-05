Das Paar fand in Buchen eine neue Heimat

Anzeige

Buchen.Das Fest der diamantenen Hochzeit feiern am heutigen Mittwoch Brigitte und André Schild. Nach mehreren Zwischenstationen lebt das Paar seit den 70er-Jahren in Buchen.

Die Wiege des Jubilars stand in Frankreich: Am 27. Oktober 1934 wurde André Schild als eines von drei Kindern im lothringischen Blies-Guersviller (Bliesgersweiler) geboren. Nach dem frühen Tod der Mutter wuchs er bei Verwandten auf und folgte später dem Vater, der sich in Thüringen eine neue Existenz aufgebaut hatte. Dort erlernte er den Beruf des Möbeltischlers und siedelte 1954 nach Stuttgart um, ehe er im Juli 1963 in Heilbronn die Meisterprüfung ablegte. Den Goldenen Meisterbrief nahm André Schild im Jahr 2013 entgegen.

Brigitte Schild stammt aus Adelsheim, wo sie am 1. November 1939 das Licht der Welt erblickte und mit drei Geschwistern aufwuchs. Auf den Besuch von Volks- und Handelsschule folgte eine Anstellung in einer Stuttgarter Papiergroßhandlung, der sich wiederum eine Tätigkeit als Sprechstundengehilfin bei einem Arzt in Bad Cannstatt anschloss. In der Landeshauptstadt lernte sie ihren Gatten kennen; die Hochzeitsglocken läuteten am 30. Mai 1958.