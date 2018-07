Das Teilnehmerfeld von hinten aufgerollt

Anzeige

Nun folgte der Barren: Mannschaftskapitän und Trainer Marco Michel zeigte eine abzugsfreie Kürübung, welche mit 11,5 Punkten belohnt wurde. Dominik Linsler und Niklas Mackert mit jeweils 10,35 Punkten rundeten die gute Mannschaftsleistung ab und sicherten 32,2 Gerätepunkte am Barren.

Am dritten Gerät, dem Reck, zeigten alle Hettinger Turner durchweg flüssige Übungen in eleganter Ausführung. Mit 27,75 Punkten lagen die Turner im Soll und zeigten Kippen, Riesen sowie Umschwünge mit Salto als Abgang am laufenden Band. Dirk Michel (9,7), Niklas Mackert (9,05) und Dominik Linsler (9) kamen für den FC in die Wertung.

Nun war Halbzeit und die Hettinger Turner lagen mit 92,0 Punkten auf dem neunten Platz. Im zweiten Durchgang kamen mit den folgenden Geräten Boden, Pauschenpferd und Ringen die stärkeren Geräte des Hettinger Teams.

Trainer Dirk Michel motivierte nochmals alle und sah durchaus noch Chancen, in der Tabelle nach vorne zu klettern. Seine Worte zeigten Wirkung: Das vierte Gerät war der Boden und die Turner konnten mit 33,3 Punkten ihre meisten Gerätepunkte in dieser Saison holen. Dominik Linsler (11,85), Dirk Michel (11,4) und Niklas Mackert (10,05) setzten mit den gezeigten Kürübungen die Strategie des Trainerteams optimal um.

Am Pauschenpferd erzielte Hettingen mit 32 Punkten die Gerätehöchstwertung. Niklas Mackert erreichte beachtliche 10,2 Punkte, Rico Leitz kam auf 9,1 und Dominik Linsler auf 8,25 Punkte. Am letzten Gerät, den Ringen, waren Felix Müller (10), Niklas Mackert (9,9) und Julian Heffner (9,6) die Punktesammler und holten insgesamt 29,5 Punkte. Am Ende des Wettkampfs sprang mit 182,35 Punkten ein siebter Platz für die Sportler aus Hettingen heraus. Das Trainerteam war zufrieden mit den Leistungen und sieht für die kommende Ligarunde noch Potenzial nach oben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.08.2018