Das vielschichtige Vereinsleben im zurückliegenden Jahr beleuchtet

Anzeige

Hainstadt.Die Mitgliederversammlung des Heimatvereins Hainstadt wurde traditionsgemäß mit dem Heimatlied eröffnet. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder erinnerte der Vorsitzende Ewald Gramlich in seinem Jahresrückblick an das vielschichtige Vereinsleben im zurückliegenden Jahr.

Bereits im August 2017 wurde gemeinsam mit dem Heimat- und Verkehrsverein Hettigenbeuern mit den Arbeiten zur Errichtung der Gedenkstätte „400 Jahre Bittprozession – Hagelfeiertag“ begonnen. Die kirchliche Einweihung an der Gedenkstätte, sowie die Feierstunde in den Räumen der Lebenshilfe fanden im Juni statt. Der Vorsitzende überreichte im Rahmen der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe aus dem Erlös des Festes einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro. An der Bittprozession selbst nahmen dieses Jahr, begleitet vom Musikverein Hainstadt rund 130 Pilger teil.

Die Pflege und der Erhalt von Denkmälern ist eine der Hauptaufgaben des Vereins und so wurde im laufenden Jahr die Restaurierung von vier Bildstöcken sowie eines Kreuzes in Auftrag gegeben. Die Sanierung des Bildstockes am Gedenkstein von Pfarrer Braun wurde bereits beendet.