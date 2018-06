Das Werk spiegelt das Jahresgeschehen des Stadtteils von 2017 wider

Anzeige

Hettingen.Der diesjährige Heimatbrief ist wieder ein Spiegelbild von den Geschehnisse in Hettingen. Dem Schriftleiter Gundolf Scheuermann, zugleich Vorsitzender des Heimatvereins, ist wieder ein umfangreiches Werk von 78 Seiten im DIN A 4 Format aus der Feder geflossen.

Neben dem obligatorischen Grußwort des Vorsitzenden und dem Hinweis auf die Veranstaltungen im Festjahr 2018 gibt die Statistik Aufschluss über die ältesten Einwohner, die Gesamtzahl der Bevölkerung, die Eheschließungen und mehr. Ein weiteres Kapitel ist den Toten gewidmet, die sich in der Gemeinde in besonderer Weise eingebracht haben. Den Geburtstagsjubilaren wie auch den Ehejubiläen sowie den Treffen der Jubiläumsjahrgänge folgt dann ein sehr detaillierter Jahresbericht über alle Veranstaltungen des Heimatvereins, wobei die letztjährige Marathonehrung von 174 Mitgliedern, und deren namentliche Nennung, für 25-jährige Mitgliedschaft besonders ins Auge sticht. Es folgen die besonderen Nachrichten von der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul sowie der Ortschaftsverwaltung. Breiten Raum nehmen die Berichte aus dem Hettinger Vereinsleben ein.

Einblick in Struktur

Einige Neuerungen, von der Hettinger Geschäftswelt, wie Mobile Metzgerei Bäckerei-Geschäftsübergabe, 30 Jahre Landarztpraxis Dr. Valentin Hoß, geben einen Einblick in die dörfliche Struktur. Ein Glückwunsch geht an den priesterlichen Heimatsohn Dr. Andreas Knapp, der in Leipzig als Gefangenenseelsorger tätig ist und sich in der Flüchtlingsarbeit stark engagiert. Mit der Verleihung des mit 10 000 Euro dotierten „Herbert-Haag-Preises für die Freiheit in der Kirche“ – einem der bedeutendsten Preise der römisch katholischen Kirche im deutschsprachigen Raum – wird nicht nur sein literarisches Wirken gewürdigt, sondern auch sein Einsatz um die Völkerverständigung. Das Preisgeld wird Andreas Knapp nicht für sich verwenden, sondern es fließt in seine vielfältigen Projekte mit ein.