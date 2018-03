Dekanatstag in Götzingen

Anzeige

Götzingen.Der Dekanatstag der kfd Dekanat Mosbach-Buchen findet am Mittwoch, 14. März, in der Festhalle statt, das Motto lautet „Lebendig glauben – gläubig leben!“. Zu diesem Thema und den Fragen referiert Paul Weismantel, Domvikar, Spiritual aus Würzburg. Beginn ist um 14.30 Uhr. Im Anschluss an das Referat gibt es Kaffee und Kuchen. Der Nachmittag endet mit einem Gottesdienst mit Dekan Johannes Balbach in der Pfarrkirche. Zu diesem Dekanatstag sind die Frauen des Dekanates willkommen. Die Frauengemeinschaft benötigt Kuchenspenden für diesen Nachmittag. Meldungen nimmt Elisabeth Hell, Telefon 06281/3542, entgegen.