„Dem Bedarf Rechnung tragen“

Buchen.Der Gemeinderat der Stadt Buchen hat am Montag die zweite Änderung des Bebauungsplans „Hühnerberg“ auf Gemarkung Buchen bei einer Enthaltung beschlossen. Damit wurde eine geänderte Erschließung und eine damit verbundene bessere Ausnutzung der Bauflächen sowie die Ausweisung von Flächen für eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern erreicht. Nun können auch im nordwestlichen Änderungsbereich Flächen für drei Mehrfamilienhäuser ausgewiesen werden. „Der Bedarf an Wohnungen im Mehrfamilienhausbereich ist ungebrochen, dem müssen wir Rechnung tragen“, so Bürgermeister Roland Burger.

Das Baugebiet „Hühnerberg“ grenzt an das bestehende Wohngebiet „Blasse“ und einen Kiefernforst – den „Blassenwald“ – im Nordosten an. Die Gesamtgröße des Baugebiets beträgt etwa 20 Hektar und umfasst 150 bis 160 Bauplätze. borg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019