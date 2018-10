Den Eifer der Jugendlichen gewürdigt

Buchen.Nach Abschluss der Sozialmentoren-Ausbildung am BGB wurden die Zertifikate an die 17 Schüler übergeben. Zu der kleinen Feierstunde begrüßte der stellvertretende Schulleiter Achim Wawatschek die Referentin für evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit Baden, Annika Griesinger, die die Ausbildung 2017/18 wegen eines Wechsels im Kirchenbezirk Adelsheim/Boxberg spontan übernommen hatte. Auch Gerald Vogt, der neue Bezirksjugendreferent, der die nächste Ausbildung durchführen wird, wurde willkommen geheißen.

Wawatschek bedankte sich besonders bei seiner Kollegin Heike Göhrig-Müller, die seit vielen Jahren mit großem Einsatz das gesamte soziale Handlungsfeld des BGB koordiniert und Jahr für Jahr die 40 Stunden Praxisarbeit, die für die Sozialmentoren-Ausbildung notwendig sind, begleitet. Er lobte die fischgebackenen Sozialmentoren für ihren gezeigten Einsatz rund um die Ausbildung und betonte, wie wertvoll es sei, dass junge Menschen früh lernen, sich für andere zu engagieren und sich dazu entsprechend qualifizieren.

Sonderstellung

Mit Blick auf die gemeinsame Zeit während des Lehrgangs hob Annika Griesinger in ihrem Resumée hervor, dass das Burghardt-Gymnasium, was die Förderung sozialen Engagements angeht, eine Sonderstellung einnehme. Sie bedankte sich für die hervorragende Mitarbeit und den Eifer der Jugendlichen und den überaus harmonischen Verlauf der Ausbildungstage.

Nach ihrem Rückblick stellten einige der 17 neuen Sozialmentoren, den theoretischen Teil der Ausbildung in einer anschaulichen Präsentation dar.

Dieser Theorieblock hatte direkt am Anfang des Schuljahres 2017/18 stattgefunden und zwei Wochenenden umfasst. Die verschiedenen Themen wie Spielepädagogik sowie Rechte und Pflichten, wurden den Schülern mit kreativen Übungen spielerisch und nie trocken nahegebracht. Um die Ausbildung abzuschließen, mussten allerdings noch 40 Stunden Praxisarbeit absolviert werden. Dazu hatten die 17 Schüler selbstständig das Programm für die Eventnights für die neuen Fünftklässler geplant und diese dann unter der Begleitung von Heike Göhrig-Müller am BGB durchgeführt. Auch von den Erlebnissen und der Arbeit rund um diese Übernachtungsaktionen in der Schule berichteten einige Schülerinnen in einer bilderreichen Präsentation.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018