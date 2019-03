Den Standpunkt des anderen verstehen

Das Wissen „Ich bin nicht allein“ und der Austausch mit Betroffenen steht seit 20 Jahren im Mittelpunkt der Arbeit und der zahlreichen Aktivitäten der Buchener Selbsthilfegruppe „Fibromyalgie“.

Buchen. Das 20-jährige Bestehen feierten die Mitglieder der Selbsthilfegruppe „Fibromyalgie“ im Bistro „Baker‘s World“. Es wurde Rückblick gehalten auf die wertvolle Unterstützung der Gruppe in ihren monatlichen Treffen und es gab einen interessanten Fachvortrag von dem Experten Diplom-Psychologe Dr. Jürgen Wild aus Bad Säckingen, rund um das Krankheitsbild Fibromyalgie. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Krankheit mit starken Muskelschmerzen, die ohne erkennbaren Grund auftreten, aber mit einer Vielzahl von Symptomen einhergehen.

Die engagierte Gruppensprecherin Ulrike Genzwürker begrüßte die Mitglieder der Selbsthilfegruppe und ihre Gäste zum Jubiläum und lies zunächst den Beginn und die seitherigen Aktivitäten Revue passieren. Am 25. März 1999 kamen Betroffene zu einem ersten Treffen im Wohnzimmer der Familie Genzwürker zusammen und gründeten die Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe, daran erinnerte Ulrike Genzwürker zu Beginn ihres Rückblicks. „Ich bilde mir die Schmerzen doch nicht ein“, genau diese Situation war für die Betroffenen damals Grund für die Gründung einer Gruppe, in der es vorrangig um Hilfe durch Erfahrungsaustausch, aber auch um gemeinsame Unternehmungen und Information rund um die Krankheit geht.

Viele Interessierte

Es sei gleich bei den ersten Treffen eine große Anzahl interessierter Personen zusammengekommen, erinnerte Ulrike Genzwürker. Sie habe dann die AOK angesprochen, ob es nicht die Möglichkeit gebe, sich in deren Räumlichkeiten zu treffen. Dies wurde ermöglicht und später fanden die Treffen im Gruppenraum der Katholischen Kirchgemeinde Buchen statt und aktuell sind sie im Belz‘schen Haus.

Die Mitglieder kommen heute aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis sowie aus der näheren und weiteren Umgebung, zum Beispiel von Bürgstadt, Ravenstein, Billigheim und Aglasterhausen. Die Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe ist eigenständig und gehört keinem Dachverband an.

Die Selbsthilfegruppe war beziehungsweise sei immer auf der Suche nach kompetenten Ärzten für Fachvorträge. So war im Jahr 2005 erstmals Dr. Jürgen Wild, Diplom-Psychologe und Psychotherapeut der Rheumaklinik Bad Säckingen, zu einem Vortrag „Chronischer Schmerz und Partnerschaft. Nicht nur Belastung – auch Chance“ in Buchen. Dieser Vortrag präge noch heute die jährliche Programmplanung der Selbsthilfegruppe. Im Jahresprogramm der Gruppe gibt es neben den monatlich stattfindenden Gesprächsgruppen auch Termine gemeinsam mit den Partnern, das seien schließlich all die Menschen, die den Betroffenen beistehen, wenn es ihnen schlecht gehe. Darüber hinaus biete die Selbsthilfegruppe immer wieder die Möglichkeit zum gemeinsamen Besuch eines Thermalbades und einmal im Jahr finde ein Informationswochenende in einer, auf Fibromyalgie spezialisierten, Fachklinik statt. Dieses Projekt wird schon seit 13 Jahren von der AOK Rhein-Neckar-Odenwald mit einem Zuschuss gefördert, betonte Ulrike Genzwürker.

Ebenso erfahre die Selbsthilfegruppe immer wieder Unterstützung von Privat-Dozent Dr. Harald Genzwürker, Leiter der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin und Ärztlicher Direktor an den Neckar-Odenwald-Kliniken. Er habe an den Kliniken die Frage nach den Schmerzen von eins bis zehn eingeführt. Viele Vorträge, unter anderem über das Handeln bei Notfällen, den Umgang mit dem Defibrillator, aber auch über chronischen Schmerz habe er bereits in der Gruppe gehalten. Auch Dr. med. Gunther Hirsch, leitender Oberarzt und Facharzt für Anästhesiologie an den Neckar-Odenwald-Kliniken, der Schmerzsprechstunden anbiete, begleite viele Betroffene aus der Gruppe. Beide Ärzte feierten das Jubiläum mit der Selbsthilfegruppe.

Kontaktstelle

Ulrike Genzwürker dankte Sabine Popp vom Selbsthilfebüro Heidelberg für die Unterstützung bei der Selbsthilfearbeit ebenso wie der Selbsthilfebeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises, Sigrun Ruck. Seit 2011 gebe es diese Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Landkreis, es seien hier alle Belange der Selbsthilfegruppen im Landkreis gebündelt. Durch den Impuls von Sigrun Ruck sei das Projekt „Selbsthilfe zeigt Gesicht“ entstanden und die damit verbundene Wanderausstellung. Am 27. April werde durch den Einsatz der Selbsthilfebeauftragten bereits der dritte Selbsthilfetag in der Stadthalle Buchen veranstaltet.

Hilfreiche Unterstützung erfahre die Gruppe auch von Renate Jannssen-Tavhelids, vom CompetenceCenter Sozialer Dienst AOK Rhein-Neckar-Odenwald beispielsweise bei Projektanträgen. Auch hierfür dankte Ulrike Genzwürker.

Seit 2018, so erinnerte sie, werde mit Therapeutin Claudia Götz wöchentlich Rehasport für die Gruppenmitglieder im WellVita in Buchen angeboten.

Dr. Jürgen Wild als Spezialist beziehungsweise Fachmann für Fibromyalgie gab dann Einblick in seine Arbeit mit Fibromyalgie-Patienten und hatte wertvolle Tipps und Ratschläge für die Betroffenen parat. Dr. Wild führte Beispiele von Patienten seiner langjährigen Tätigkeit in Bad Säckingen auf. Er informierte über die Krankheit und meinte für Laien sei es hilfreich, Fibromyalgie als „Migräne der Muskulatur“ zu umschreiben. Die funktionellen Störungen seien nicht immer gegeben, es gebe gute und schlechte Tage. Er informierte über Bewegungstherapie und widmete sich Sehstörungen beziehungsweise häufig wechselnder Sehstärke bei Fibromyalgie. Ein wichtiger Ansatz sei es, die Krankheit anzunehmen und die Schmerzen zu akzeptieren, wenn sie an manchen Tagen nicht in den Griff zu bekommen seien.

Viele Aktivitäten

„Das Geheimnis des Erfolges ist den Standpunkt des anderen zu verstehen“, mit diesem Zitat verdeutlichte die Selbsthilfebeauftragte Sigrun Ruck den Sinn der Selbsthilfe. Sie hob hervor, dass 20 Jahre Selbsthilfegruppe für 20-jährige ehrenamtliche Arbeit, für Kontinuität und viele Aktivitäten stehe. Neben ständigem Austausch werde den Mitgliedern hier ein sehr vielseitiges Programm geboten. Sigrun Ruck lobte den Einsatz von Gruppensprecherin Ulrike Genzwürker, sie leite diese mit sehr viel Herzblut. Sie hatte für alle Gruppenmitglieder einen Frühlingsgruß dabei. Es wurden schriftlich übermittelte Grußworte und Glückwünsche von Renate Janssen-Tavhelidse, von der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, sowie von Sabine Popp, vom Heidelberger Selbsthilfebüro, vorgelesen.

Gruppenmitglied Claudia Kreisl dankte dann namens aller Mitglieder der Gruppensprecherin Ulrike Genzwürker für ihr unermüdliches Engagement. „Du bist Herz und Motor unserer Gruppe“ fasste sie zusammen. „Selbsthilfearbeit ist eine gute und wichtige Sache“, zollte auch Dr. Harald Genzwürker in Doppelfunktion als Sohn der Gruppensprecherin und als Ärztlicher Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken Anerkennung.

Einzelne Rosenblätter hatte Ulrike Genzwürker am Schluss mitgebracht: „Erst viele Blütenblätter zusammen werden eine schöne Rosenblüte“, gab sie zu bedenken und erklärte eine gute Gemeinschaft sei es, was die Gruppe ausmache.

Die Jubiläumsfeier verdeutlichte, die Selbsthilfegruppe leistet wichtige Hilfestellung für Betroffene. Seit 20 Jahren ist sie eine wertvolle Stütze und das Jubiläum war deshalb ein echter Grund zur Freude und für eine Feierstunde, die von Melanie Herberich mit Musikstücken auf der Querflöte bereichert wurde. hes

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019