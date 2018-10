Den Teufel erfolgreich an den Hörnern gepackt

Jahrelang bekam Hubert Schneider seinen Alkoholkonsum nicht in den Griff, sein Leben geriet außer Kontrolle. Mittlerweile hilft er anderen Suchtkranken.

Neckar-Odenwald-Kreis. Nur kurz gibt es sie, diese Momente, in denen man Hubert Schneider seinen Lebensweg anmerkt. Der 67-Jährige lächelt während des Gesprächs die meiste Zeit, erzählt seine Geschichte, spart nicht an Details. Er kommt nur selten ins Zögern. Doch wenn er es tut, dann merkt man ihn: den Teufel, den er jahrelang bekämpft hat. Der sein Leben bestimmt, verändert und auch ruiniert hat. Dann wirkt Schneider nachdenklich. Dieser Teufel namens Alkohol hat bei ihm tiefe Spuren hinterlassen. Der eine ohne den anderen, das gab es nicht mehr. Das war Schneider bewusst – und trotzdem dauerte es viele Jahre, bis er erfolgreich dagegen ankämpfen konnte. „Abhängige sind die besten Schauspieler“, meint er ruhig, nur um im nächsten Moment wieder zu lächeln. Seit 2003 ist er trocken, seitdem hat er den Teufel im Griff.

Die Welt ist noch in Ordnung

Dabei hat es so harmlos angefangen, so wie eben viele zum ersten Mal damit in Kontakt kommen. Ein Schlückchen probieren, das schadet nicht. Mit 17 Jahren hatte Schneider seinen ersten „Schwips“. Abends ist er zwar müde, aber am nächsten Morgen geht alles seinen gewohnten Gang. Auch der Teufel trägt anfangs noch Kinderschuhe. Freitags fliegen die Tauben zu ihren Preisflügen los, sonntags werden die Stoppuhren geöffnet. Dazu ein kleines Bierchen, da ist die Welt noch in Ordnung. Das Gleiche passiert nach dem Fußball: Der Teufel wird größer. Mit anderen zusammen schmeckt es besonders gut. Harten Alk probiert Schneider nur einmal. Nach dem Kater am nächsten Morgen beschließt er: „Pfui Teufel, nie wieder Schnaps!“

Die Zeit vergeht, doch das Verlangen nach Bier wird größer. Irgendwann trinkt Schneider auch regelmäßig nach Feierabend. Mal mehr, mal weniger – die Gewohnheit lässt grüßen. Der lange Weg in die Abhängigkeit, er hat längst begonnen. Schneider fängt an, auf die Uhr zu schauen und auszurechnen, wie lange er noch in der Bank arbeiten muss, bis er Feierabend hat und Bier trinken kann. Es entwickelt sich ein Mechanismus. Besonders tragisch wird es, wenn der Chef eine Stunde länger arbeiten will – der Teufel ruft. Die Kontrolle über sein Leben? Verloren!

Familie und Freunde schämen sich

Schon längst merkt Schneider nicht mehr, dass Freunde und Familie auch mal etwas alkoholfreies trinken. Dass sie leiden, sich schämen und sogar abwenden. Seine Frau sagt, er trinkt zu viel, die Freunde raten ihm, langsamer zu machen. „Trinkst du manchmal?“, fragt ihn sein Chef. „Ja, aber nicht mehr als andere“, antwortet Schneider. Diese Fragen, sie nerven ihn. Er fährt sogar mit dem Auto, obwohl der Teufel die Überhand schon lange gewonnen hat. Er schickt seine Frau, Bier zu kaufen. Sie lügt für ihn auf der Arbeit, sagt, er sei „krank“ – obwohl er betrunken Zuhause liegt. „Erst fängt man an, das eigene Verhalten zu verharmlosen, dann die Krankheit selbst. Man ist ja nur ein armer Kranker, man kann ja nichts dafür“, erzählt Schneider. Doch diese nervigen Fragen seiner Freunde und Familie, sie beginnen Wirkung zu zeigen. Sie haben recht, denkt sich Schneider, und geht zum Arzt. Bestimmt ist alles in Ordnung, denkt er sich.

Das Gegenteil ist der Fall, die Leberwerte sind zu hoch. Zur Entgiftung kommt er ins Krankenhaus. Am zweiten Tag fängt das Zittern an, es folgen Brechreiz und Schweißausbrüche. Der Teufel wird schmerzlich vermisst. Doch es geht auch ohne ihn, merkt Schneider im Laufe der Zeit. Nüchtern zu sein, ein fast vergessenes Gefühl für ihn. Der Arzt kommt, um ihn zu untersuchen. Klare Augen und ein strahlendes Gesicht verraten ihm, dass er gar nicht erst nach dem Befinden von Schneider fragen muss.

Doch er warnt ihn davor, zu früh in Euphorie zu verfallen. Schneider lernt, dass es Leute und Institutionen gibt, die ihm helfen können. Er lernt, dass er alkoholkrank ist. Das Krankenhaus verlässt er nach neun Tagen. Schneider nimmt sich vor, zur Selbsthilfegruppe zu gehen, stellt einen Antrag auf Reha. Nach zwei Monaten sind alle guten Vorsätze dahin: Hilfe braucht er nicht, ihm geht es blendend, er hat den Alkohol besiegt. Der Alltag kehrt ein, er arbeitet wieder – bis Jahre später der Teufel wieder an die Tür klopft. Ein Gläschen, was kann da schon passieren? Das Bier schmeckt ekelhaft, richtig scheußlich – und trotzdem ist es Tage später schon eine ganze Flasche, die Schneider trinkt. Sein Leben dreht sich wieder um den Alkohol. „Auf einmal gehörte ich zu denjenigen, von denen ich mich immer distanziert habe: zu den Alkis“, erklärt er.

Treffen mit Gleichgesinnten

Er befindet sich am Scheidepunkt: Entweder er macht so weiter und landet wortwörtlich im Dreck, oder er zieht die Handbremse. „Man kann viel darüber reden, aber schlussendlich muss es bei jedem selbst ,Klick’ machen. Nur dann hat man die besten Chancen, von seiner Krankheit loszukommen“, meint Schneider, der trotz seines schwierigen Lebensweges immer wieder sein Lächeln findet. Mit 52 Jahren entscheidet er sich, den Teufel an den Hörnern zu packen. Bei einer Selbsthilfegruppe trifft er auf Gleichgesinnte. Menschen, die er selbst kennt, von denen er nicht erwartet hätte, dass sie auch betroffen sind. „Plötzlich fällt es dir gar nicht mehr so schwer, den ersten Schritt zu machen. Du erfährst Zusammenhänge, dir werden Gemeinsamkeiten klar.“ Schneider stellt erneut einen Reha-Antrag, welcher schnell genehmigt wird. „Bloß nicht wieder einen Rückzieher machen“, denkt er sich – und zieht es durch. Ihm wird seine Krankheit bewusstgemacht, Mittel und Wege aufgezeigt, damit umzugehen, damit zu leben.

Es sind harte, aber auch schöne Zeiten. Die Euphorie wächst, während der Teufel immer älter und gebrechlicher wird. Ein Greis, dessen „beste“ Tage schon lange hinter ihm liegen. Doch im gesicherten Umfeld der Reha, unter Gleichgesinnten und medizinischer Hilfe, ist alles nur ein Training. Der Ernstfall heißt Alltag.

Der Wille allein reicht nicht

Das war im Jahr 2003. Seitdem ist er trocken, der Teufel ist begraben worden. Schneider leitet seit zehn Jahren eine Selbsthilfegruppe in Buchen. Er weiß, wie wichtig es ist, jemanden zum Reden zu haben, wie wichtig Zuhören ist. Arbeiten kann er nicht mehr, zu viel hat der Teufel kaputtgemacht. Doch einfach nur herumsitzen und nichts tun, das kommt für den heute 67-Jährigen nicht in Frage. Er weiß: Mit Wille allein kann eine Sucht nicht besiegt werden. Schneider will anderen deshalb helfen und seine Erfahrungen weitergeben. Nach einer zweijährigen Ausbildung wird er zum ehrenamtlichen Suchtkrankenhelfer. Firmen und Vereine berät er, wie sie mit Betroffenen umgehen müssen, welche Angebote und Möglichkeiten es gibt. Einmal in der Woche leitet er in Buchen eine Selbsthilfegruppe. An manchen Tagen kommen mehr als ein Dutzend Betroffene zu ihm.

Darüber hinaus ist er auch als Betroffenenvertreter und im Selbsthilfenetzwerk des Neckar-Odenwald-Kreises tätig. Er hat kein Problem damit, zu seiner Vergangenheit zu stehen. „Jemand, der Diabetes hat, steht auch dazu. Ich bin kein Säufer, ich bin unheilbar krank“, betont Schneider. Viele wüssten gar nicht, dass Abhängige zwar ihre Sucht bekämpfen könnten – doch gänzlich geheilt werde niemand. Er ist stolz über jeden Tag, an dem er sagen kann: „Ich habe wieder keinen Alkohol getrunken“.

