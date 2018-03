Den Tod ausgetragen

Anzeige

Hollerbach.Traditionell an Oculi (Dritter Fastensonntag) treffen sich die Kinder in Hollerbach, um pünktlich zum Mittagsläuten den Tod auszutragen. Auf einer Holzstange wird der „ Bouz“ durch das Dorf getragen. Die Kinder singen: „Schaut heraus! der Tod ist draus, wir tragen ihn zum Ort hinaus!“ Zum Abschluss wird die Strohpuppe entkleidet und am Ortsausgang verbrannt. Dann gehen Buben und Mädchen in getrennten Gruppen von Haus zu Haus, um mit einem traditionellen Frühlingsgruß um Eier und Süßigkeiten zu bitten. oa/Bild: Oliver Adrian