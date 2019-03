Den Trakt II noch einmal besichtigen

Buchen.Der Querbau des BGB wird in den kommenden Tagen abgerissen. Auf Initiative des Elternbeirats und des Vereins der Freunde des BGB wird am Sonntag, 17. März, der interessierten Öffentlichkeit die Gelegenheit gegeben werden, den Trakt II ein letztes Mal zu begehen und den Beginn der Baustelle zwanglos von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr zu besichtigen. Dr. Volker Schneider (Abiturjahrgang 1963) gehört zu den Schülern, die 1958 als erste in diesen Bau eingezogen sind. Er wird jeweils um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr über seine damaligen Erlebnisse berichten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.03.2019