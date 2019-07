Den Verpflichtungen vielfältig nachgekommen

Hainstadt.In seiner Mitgliederversammlung hielt der Heimatverein Hainstadt in der gut besuchten Pfarrscheune Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr.

Vorsitzender Ewald Gramlich zeigte sich in seiner Begrüßung erfreut über den regen Besuch, der immer wieder das Interesse der Mitglieder am Vereinsgeschehen aufzeige. Im Totengedenken gedachten die Anwesenden der im vergangenen Jahr Verstorbenen, unter ihnen auch des langjährigen Vorsitzenden Georg A. Winkler.

Verschiedenste Aktivitäten

Auch im zurückliegenden Jahr erfüllte der Verein durch verschiedenste Aktivitäten seine in der Satzung aufgeführten Verpflichtungen zum Erhalt des Brauchtums, der kulturellen Güter und zur Förderung der Gemeinschaft. So übernahm der Verein im Herbst die Bewirtung beim Seniorennachmittag; zwei Filmnachmittage unter dem Motto „Jahresablauf in unserer Heimat“ mit etwa 200 Besuchern zeigen die gute Resonanz. Im November besuchten Mitglieder des Vorstandes und Beirates das Eiermann-Magnani-Haus in Hettingen, das unter fachkundiger Führung von Hans-Eberhard Müller vorgestellt wurde. Der lebendige Adventskalender im geschmackvoll dekorierten Hof der Familie Sock-Gramlich brachte vorweihnachtliche Stimmung, angereichert durch Geschichten und Gedichte für Erwachsene und Kinder, die Stefan Müller-Ruppert gekonnt in seinen Bann zog. Eine Aktion der besonderen Art und gewissermaßen Neuland war die sogenannte Crowdfundig-Aktion unter dem Motto „Viele schaffen mehr“ in Zusammenarbeit mit der Volksbank Franken in Buchen. Mit dieser neuartigen, internetgestützten Aktion wurden in kurzer Zeit so viele Unterstützer und Sponsoren gefunden, dass der Restaurierung des Hochkreuzes am Sträßchen finanziell nichts mehr im Wege stand. Die Einweihung vollzog Pfarrer Bier am Pfingstmontag im Rahmen des Großen Flurganges. Viele Eindrücke von den zahlreichen Sehenswürdigkeiten durften die 54 Teilnehmer der Fahrt nach Paris vom 2. bis 5. Mai mit nach Hause mitnehmen. Dazu wird es im Herbst am 20. Oktober auch ein Nachtreffen geben.

Heimathefte zugestellt

Rechtzeitig zum Frühjahr wurden die Heimathefte 2019 den Beziehern zugestellt; der Dank gelte den fleißigen Austrägern sowie Hans-Eberhard Müller für das Korrekturlesen der Berichte. Dieser Dank gelte auch allen, die über das Jahr hinweg tolle Bilder einreichten, so dass wieder ein Jahreskalender für 2019 herausgegeben werden konnte. Was wäre ein Verein ohne die Zu- und Mitarbeit der Vorstands- und Beiratsmitglieder, der vielen Unterstützer aus der Gemeinde, allen Helfern bei der Pflege und dem Schließdienst der St. Anna-Kapelle. Ihnen allen sowie den Spendern gelte der Dank, ebenso den Mitarbeitern des örtlichen Bauhofes, der Ortschaftsverwaltung und der Stadt Buchen.

Klemens Gramlich verlas den umfangreichen Kassenbericht, der eine ausgewogene Bilanz zwischen Soll und Haben aufwies und von Hubert Bethäuser und Gerhard Kern geprüft wurde, worauf die beantragte Entlastung des Vorstands einstimmig vorgenommen wurde. Bei den Wahlen wurden die bisherigen Funktionsträger einstimmig bestätigt und Heiko Hemberger als neuer Beisitzer hinzugewählt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Edeltrud Lemp, Rainer Balles und Wulf Lamprecht, für 15 Jahre Austrägerdienst Rita Balles geehrt. Brigitte Döllinger wurde zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt und Klemens Gramlich durfte die Urkunde für 15-jährigen Kassiererdienst entgegennehmen.

Mit alten historischen Bildern von Gebäuden und Personen aus längst vergangenen Jahrzehnten, bei deren „Entschlüsselung“ die Mitglieder tatkräftig mithalfen, schloss der kurzweilige, interessante Abend. wib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019