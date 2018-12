„Den weit gereisten Mitbewerbern überlegen“

Neckar-Odenwald-Kreis.„Wer zum regionalen Weihnachtsbaum aus Baden-Württemberg greift, entscheidet sich für Frische und zeigt Bewusstsein für seine Umwelt“, betont der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und Landtagsabgeordnete Peter Hauk in einer Pressemitteilung. 23 bis 24 Millionen Weihnachtsbäume stehen jedes Jahr in deutschen Haushalten.

Nordmanntanne am beliebtesten

Die Nordmanntanne ist mit einem Anteil von 73 Prozent der mit Abstand beliebteste Baum. Dann folgen die Blaufichte mit zehn Prozent, sonstige Fichten mit acht Prozent und die Kiefer und Nobilistanne mit jeweils einem Prozent. „Die Nachfrage nach Nordmanntannen steigt weiter“, so Hauk.

In Baden-Württemberg werden Jahr für Jahr etwa 2,5 Millionen Weihnachtsbäume gekauft. Im Neckar-Odenwald-Kreis dürften es über 30 000 Christbäume aufgestellt werden, heißt es in der Mitteilung. Der Trend geht dabei zum „Zweit-Baum“: Immer mehr Haushalte besitzen einen zweiten Weihnachtsbaum, der beispielsweise im Garten oder in der Küche steht.

50 Prozent der Bäume kommen aus dem „Ländle“ und damit von den circa 1300 Hektar Weihnachtsbaumflächen Baden-Württembergs. Anbauschwerpunkte liegen im Ortenaukreis mit etwa 70 Betrieben und im Neckar-Odenwald-Kreis mit circa 30 Betrieben. „Aus dem Staatswald im Landkreis werden etwa 3000 Weihnachtsbäume verkauft.“ Ökologische Gesichtspunkte seien dabei wichtig. Die Weihnachtsbaumflächen würden zum Teil von Schafen beweidet. „Sie fressen nicht nur das Gras, sondern halten durch das Trampeln auch Mäuse fern. Schließlich verhindern sie mit ihrem Wollgeruch den Befall von Tannenläusen“, so Hauk. Die Triebverkürzung erfolge mit Zangen und ohne Chemie. Das Klima im Odenwald sei für die Christbäume gut. Da die Produzenten die Kunden jedes Jahr mit frischen Bäumen versorgen müssen, seien die Kulturen meist durch ein Mosaik aus Parzellen mit verschieden alten Bäumen gekennzeichnet. Weihnachtsbäume werden nach acht bis zwölf Jahren geerntet.

„Der Weihnachtsbaum aus Baden-Württemberg ist im Hinblick auf Frische, Qualität und Klimafreundlichkeit seinen weit gereisten Mitbewerbern aus Norddeutschland und Skandinavien deutlich voraus. Der Trend sollte klar zum heimischen Baum gehen“, meint Hauk. Damit unterstütze man die heimische Land- und Forstwirtschaft, sorge für Wertschöpfung und trage zum Erhalt wertvoller Kulturlandschaften bei. Für viele bäuerliche Betriebe und Waldwirte seien Weihnachtsbäume ein wichtiger Zusatzerwerb.

Die künftige Bewirtschaftung der Weihnachtsbaumkulturen sollte eine Intensivierung der Nutzung unterbinden, den Einsatz von Herbiziden minimieren und gleichzeitig ein ausreichendes Angebot an Flächen mit offenem Boden gewährleisten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018