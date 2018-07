Der Beruf war für ihn „absolut spannend und erfüllend“

Anzeige

Hettigenbeuern.Der ehemalige Schulleiter des Burghardt-Gymnasiums Buchen, Manfred Lauer, feiert am morgigen Sonntag seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar, der das Gymnasium von 2002 bis 2013, also elf Jahre lang leitete, hat auch nach seiner aktiven Dienstzeit immer noch großes Interesse an den Themen Bildung und Pädagogik. Darüber hinaus prägt er das kulturelle Leben im Stadtteil Hettigenbeuern als Vorsitzender des Heimatvereins seit der Gründung vor 15 Jahren mit.

„Der Beruf des Schulleiters war für mich absolut spannend und erfüllend“, erzählt Manfred Lauer und es wird spürbar, wie viel Herzblut er in sein Wirken gelegt hat. Die Arbeit im Bereich Bildung und Pädagogik sei ihm nie Job, sondern immer viel mehr Berufung und Auftrag gewesen. Er habe sich damit voll identifiziert, zumal er sehr gerne mit Menschen zusammenarbeitete. Dementsprechend hält Manfred Lauer auch fünf Jahre nach seiner Pensionierung immer noch engen Kontakt zum BGB und verfolgt intensiv die schulpoltischen Entwicklungen in Baden-Württemberg.

Manfred Lauer wurde am 22. Juli 1948 in Waldshut/Hochrhein geboren. Nach dem Schulbesuch der Volksschule in Kadelburg/Küssaberg legte er das Abitur am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut ab. Er absolvierte seine Bundeswehrzeit in Ulm und Tauberbischofsheim, bevor er an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg die Fächer Biologie und Geowissenschaften studierte. Über berufliche Stationen an den Gymnasien in Mannheim und in Mosbach in den Jahren 1975 bis 1981 kam er 1981 als Lehrer für Biologie und Geographie an das Burghardt-Gymnasium in Buchen.