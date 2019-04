Der Erlös geht nach Äthiopien

Buchen.Unter dem Motto „Einfaches Essen“ findet im Wimpinasaal am Sonntag, 7. April, wieder eine Benefizaktion der Seelsorgeeinheit und des Vereins „Hungernde Kinder“ statt. Der Erlös aus dem Essen – ab 11.30 Uhr gibt es Gemüseeintopf mit Wurst und Brötchen sowie anschließend Kaffee und Kuchen – geht nach Awasa.

Unterstützt wird mit dem Erlös die Mutter-Kind-Klinik in Bushulo, zentrale Anlaufstelle für Entbindungen im weiten Umfeld und die erste Klinik dieser Art im Süden Äthiopiens. Durch das hohe medizinische Niveau der Klinik wurde die Mütter- und Kindersterblichkeit in Busholo im Vergleich zum Landesdurchschnitt bereits deutlich gesenkt. Der in den vergangenen Jahren begonnene Umbau mit der dringend nötigen Erweiterung steht vor dem Abschluss. Die christlich geführte Klinik steht allen Frauen der Region offen, unabhängig von ihrer religiösen oder ethnischen Herkunft, und wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen.

Spenden sind unter folgendem Konto möglich: Aktion Hungernde Kinder e.V., IBAN: DE37674614240001262602, BIC: GENODE61BUC, Volksbank Franken; IBAN: DE8667450048000711166, BIC: SOLADES1MOS, Sparkasse Neckartal-Odenwald

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019