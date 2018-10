Der etwas andere Ort zum Lernen

Hettingen.Was lange währt, wird endlich gut, resümierte der Rektor der Baulandschule Jochen Köpfle in seiner Begrüßung zur offiziellen Übergabe des „Klassenzimmer im Grünen“. Das Projekt kurbelte sein Vorgänger Konrektor Raimund Balle an und lag für längere Zeit auf Eis, ehe es im Sommer verwirklicht wurde.

Zum Sitzen und Schreiben

Durch den seit jeher guten Kontakt mit den weiterführenden Schulen war es selbstverständlich für die Baulandschule, mit der Zentralgewerbeschule in Buchen zu kooperieren. Studiendirektor Michael Link war für die Planung verantwortlich, während sein Kollege Marco Schad von der Metalltechnik die sechseckige Sitzbank konstruierte. Die stabile Bank, die auf der Spielwiese vor der Hettinger Schule steht und ein massives, sechseckiges und gepflastertes Fundament hat, ist als Sitzgelegenheit nutzbar. Zudem weißt es auch noch die benötigte Schreibfläche auf. Auf der funktional durchdachten und stabilen Bank sind als Sitz und Schreibauflage edle Eschenbretter passgenau montiert worden. Ein rotes Dach dient als Sonnensegel für das „Grüne Klassenzimmer“. Diese kleine Anlage, die schon seit einiger Zeit von den Schülern genutzt wird, fügt sich harmonisch in das Areal ein und bietet einen herrlichen Rundblick. Im Westen liegt der Wartturm und die Höhen des Odenwaldes, im Süden ist ein Blick hinüber zum Hasenwald und zum Osten hinauf zum Kriegerhain am Oberhölzle möglich. Rektor Köpfle dankte in diesem Zusammenhang besonders Bürgermeister Roland Burger, Ortsvorsteher Volker Mackert, ZGB-Oberstudiendirektor Konrad Trabold, allen Handwerkern und auch Hausmeister Stefan Meßmer für die Realisierung des Projektes.

Burger beglückwünschte die Baulandschule, die nun ein weiteres Vorzeigeobjekt aufzuweisen habe. Die kleine Feierstunde wurde durch ein Lied, vorgetragen von der vierten Klasse unter der Leitung der Lehrerin Stief, eröffnet und mit einem kleinen Imbiss, den die siebte Klasse mit ihrer Lehrerin Keilbach vorbereitet hatte, beendet. KM

