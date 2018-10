Der Frieden stand im Mittelpunkt

Hettingen.Der Oktober ist seit alters her der Rosenkranzmonat. Die Gläubigen verehren die Gottes Mutter Maria in besonderer Weise durch das Gemeinschaftsgebet Rosenkranz. Das Gemeindeteam der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, mit seinem Sprecher Eckehard Kirchgeßner, wollte diesmal dies Sturmgebet, wie der Rosenkranz auch genannt wird, durch die Straßen der Gemeinde tragen und initiierte deshalb eine Lichterprozession. Pfarrer Johannes Balbach, konnte am Mittwochabend am Ausgangspunkt Latschari, eine stattliche Zahl Gläubiger begrüßen und gab geistig wertvolle Impulse zur Einstimmung.

Nach der Weitergabe des Lichtes formierte sich die Lichterprozession, angeführt von der Hettinger Musikkapelle unter der Leitung von Dirigent Wolfgang Mackert, die von der Freiwilligen Feuerwehr mit brennenden Fackeln begleitet wurde, in Richtung Amorbacher Straße der ersten Station „Am Bild“ zu. Die großen Fürbitten wurden von Mitgliedern des Gemeindeteams vorgetragen. Besonders wurde für den „Frieden in der Welt“ gebetet. Über den Bildbuckel, Waldhornstraße und Kapellenweg gelangte die Prozession zur Hohlkapelle.

Fürbitten

Vom Vorstandsteam der Kolpingfamilie wurden die Fürbitten für den „Frieden in der Gesellschaft“ vorgetragen. Auf dem Weg zur dritten Station, der Lourdesgrotte sang dann Kantor Eckehard Kirchgeßner mit den Prozessionsteilnehmer die Grüssauer Marien Rufe. An der Lourdesgrotte der dritten Station wurden Gebete für den „Frieden mit mir selbst“ durch die Frauengemeinschaft vorgetragen. Pfarrer Balbach, der an jeder Station das Abschlussgebet sprach, erteilte am Ende der Lichterprozession für den Frieden, mit der besonderen Rosenkranzbetrachtung, den eucharistischen Segen.

Gemeindeteamsprecher Eckehard Kirchgeßner dankte zum Abschluss allen, die zum Gelingen beigetragen hatten und lud zu einem Begegnungstreff ins Heinrich-Magnani-Haus ein. KM

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018