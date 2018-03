Der Klassenerhalt ist das große Ziel

Anzeige

In der Winterpause hat der SV Hettigenbeuern die sportlichen Weichen gestellt, um sich langfristig in der Kreisklasse A etablieren zu können.

Hettigenbeuern. „Unser Ziel sollte ganz klar der Klassenerhalt sein“, lautete die Botschaft der Vereinsverantwortlichen in der Jahreshauptversammlung des SV Hettigenbeuern im Gasthaus „Engel“. Dafür müsse die Mannschaft in der nun begonnenen Rückrunde „Gas geben“. Vorsitzender Christoph Walter erinnerte bei seinem Bericht an die zahlreichen erfolgreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr wie beispielsweise das Schlachtfest, das Bratwurstfest und die Weihnachtsfeier der örtlichen Vereine. Er rief auch die Ausrichtung des Relegationsspiels der SG Mudau/Schloßau gegen den TSV Höpfingen mit 600 Zuschauern auf dem Sportplatz in Hettigenbeuern und das viertägige Sportfest in Erinnerung. Beim Sportfest sei der Verein auf viele ehrenamtliche Helfer angewiesen. Walter dankte deshalb den mehr als 100 engagierten Helfern.

Ehrungen beim SV 25 Jahre Mitgliedschaft: Wolfgang Mössinger. 40 Jahre Mitgliedschaft: Egon Blumenschein, Harry Kolban, Klemens Meixner, Manfred Schmitt und Werner Sennert. 50 Jahre Mitgliedschaft: August Hollschuh und Karl Lenz. 60 Jahre Mitgliedschaft: 60 Jahre. hes

Dem Aushängeschild des Vereins, der ersten Mannschaft, sei in der Saison 2016/17 zum Ende in einem dramatischen Finale in Eubigheim mit einem 3:0-Sieg der Wiederaufstieg in die Kreisklasse A geglückt, zog der Vorsitzende ein sportliches Resümee. Nach der Vorrunde der laufenden Saison habe die Mannschaft den zwölften Tabellenplatz belegt. Derzeit stehe das Team über dem magischen Strich, der den Klassenerhalt bedeute. Die Vorbereitung auf die Rückrunde sei sehr schleppend verlaufen, Walter appellierte dringend an die Spieler, öfter zu trainieren. Die Kreisklasse A sei für den SV nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich reizvoller als die B-Klasse. Dem Trainerteam um Michael Seifert dankte der Vorsitzende für das große Engagement, welches weit über die Trainertätigkeit hinausgehe.