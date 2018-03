Der Künstler verleiht Gesichtern Ausdruck

In seinem Atelier in Götzingen zeigt der Bildhauer Gil Topaz seine neuesten Werke, die er ab Mai auf der „Schweizerischen Triennale der Skulptur“ in Bad Ragaz ausstellt. Insgesamt neun Figuren hat er für das bedeutende Kunstereignis geschaffen. Neu an ihnen ist, dass der Künstler ihnen Gesichtszüge verliehen hat.

© Maria Gehrig