Der Neubau wird schon im April fertig

Stolz ist Bonaszewski auf die neue Homepage des Vereins. Außerdem freut er sich auf eine TSV-App, die derzeit in Arbeit sei. Erstmals in seiner Geschichte gab sich der Verein ein Leitbild. Dieses beschreibt die Position des Vereins im gesellschaftlichen Umfeld. Es soll Wertmaßstab und Grundlage der Vereinsarbeit sein, „eine Art roter Faden“, erläuterte der Vorsitzende.

Seit dem Jahr 2011 arbeiten Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSW) im Verein mit, zunächst zwei pro Jahr, seit kurzem sind drei FSJ-Stellen bewilligt. Auch auf den Sport für Flüchtlinge, den der Verein seit zwei Jahren anbietet, wies Kurt Bonaszewski hin.

Einen Einblick in die Arbeit des derzeit 2785 Mitglieder zählenden Vereins gaben die Spartenleiter in ihren Berichten. Für die mit rund 1500 Mitgliedern größte Sparte Turnen sprach Elisabeth Kast. Sie freute sich über einen guten Zulauf im Kinderbereich. Neben dem Sport stehe auch die Geselligkeit im Mittelpunkt. Eine große Herausforderung bestehe darin, neue Übungsleiter zu finden.

Bernd Grimm von den Fußballern wies darauf hin, dass die Erste Mannschaft in den vergangenen beiden Jahren 25 Leistungsträger verloren habe. „Sie folgten den Verlockungen des Geldes Richtung Osten“, sagte er. Deshalb spiele man jetzt gegen den Abstieg.

Für die Handballer freute sich Spartenleiter Ralf Rohmann über den Aufstieg der Damenmannschaft, während die Herrenmannschaft knapp den Klassenerhalt in der Landesliga Nord verpasst habe. „Wir sind ein Ausbildungs- und Jugendverein“, stellte Rohmann fest. Er wies darauf hin, dass man in allen Altersstufen eigene Mannschaften, also ohne Kooperationen mit anderen Vereinen, stelle. Außerdem sei man im Internet sehr aktiv. So sei die Facebook-Seite der Abteilung im vergangenen Jahr 141 000 mal aufgerufen worden.

Alexander Kull von den Leichtathleten erinnerte an das Sportfest mit Kreismeisterschaften, an den Halloween-Lauf in der Innenstadt und die Kooperation „Schule-Verein“. Besonders stolz ist er auf Talente im Jugendbereich: Mattea Link im Diskus- und Speerwerfen sowie Robin Kull im Speerwerfen sind überregional erfolgreich.

Michael Peschel von der Abteilung „Schwimmen/Triathlon“ informierte darüber, dass die Trainingsgruppe „Schwimmen“ der Sechs- bis Zwölfjährigen sehr gut besetzt sei. Für die 13-bis 17-jährigen baue man gerade eine neue Gruppe auf, die für Schwimmer im Erwachsenenalter ebenfalls geeignet sei. Die Triathlon-Mannschaft habe sich aus der 2. Bundesliga zurückgezogen, weil eine Teilnahme aus personellen Gründen nicht mehr möglich sei.

Für die Trendsport-Sparte freute sich Frank Aland über Erfolge bei nationalen und internationalen Meisterschaften. Es sei schwierig, neue Trainer zu finden.

Andreas Scheuermann informierte über sportliche Erfolge und eine gute Entwicklung der Sparte Basketball. Die Herren seien in die Oberliga auf- und leider auch gleich wieder abgestiegen. Die Damen seien in der Bezirksliga Tabellenführer. Insgesamt verfüge die Abteilung über elf verschiedene Gruppierungen. „Wir haben einen soliden Unterbau an Jugendmannschaften.“

Nach den Worten von Spartenleiter Johannes März sind die Volleyballer in die nordbadische Landesliga aufgestiegen. Außerdem wolle man eine „stabile Anfängergruppe“ etablieren.

Die neue Satzung wurde bei sechs Enthaltungen angenommen. Die Mitglieder des Vorstands wurden einstimmig in ihre Ämter gewählt beziehungsweise bestätigt.

Die Arbeit des TSV würdigte in seinem Grußwort Sportkreisvorsitzender Manfred Jehle. „Der TSV hat sich sportlich stets weiterentwickelt“, stellte er fest und verwies auf die gute Jugendarbeit und den Gesundheitssport des Vereins. Außerdem nehme der TSV eine „hohe integrative, soziale und gesellschaftspolitische Aufgabe“ wahr.

Jehle ging auf Herausforderungen ein. Mannschaften litten wegen des demografischen Wandels unter Mitgliederverlust. Ganztagsschule, G 8 und gesundheitliche sowie motorische Defizite trügen dazu bei, dass sich weniger Kinder im Verein engagierten. In der Folge könnten Vereine oft nur noch in Kooperationen oder nach Fusionen überleben.

„Ich bin froh über die Angebotsvielfalt der Vereine in unserer Stadt“, sagte Bürgermeister Roland Burger. Beim TSV könne man 17 verschiedene Sportarten ausüben und zahlreiche Kurse besuchen. Buchens größter Verein verfüge über einen „regen Vorstand“. Er lobte auch alle Aktiven für ihren Einsatz innerhalb des TSV und bei städtischen Veranstaltungen. Besonders nannte er die Integrationsleistung des TSV beim Sport für Flüchtlinge und im Integrationsprojekt Hip-Hop/Breakdance.

Stellvertretender Vorsitzender Manfred Röckel betonte die außerordentlich hohe Einsatzbereitschaft von Kurt Bonaszewski für den Verein.

