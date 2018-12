Der persönliche Austausch kommt zu kurz

Buchen.„Wo stehen wir? In welche Richtung soll es weitergehen? Wie wollen wir heute hier Kirche sein?“ Von diesen Fragen geleitet, hat die katholische Seelsorgeeinheit Buchen im April 2017 eine groß angelegte Umfrage durchgeführt. 4500 Fragebögen sind an alle Haushalte im gesamten Stadtgebiet verteilt worden (die FN berichteten).

Davon sind 444 Fragebögen ausgefüllt worden. Nachdem die Umfrage ausgewertet worden ist, hat sich der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit intensiv damit beschäftigt. Auf einem Klausurwochenende haben die ehren- und hauptamtlich Engagierten drei Schwerpunkte herausgearbeitet, die hier in einer Serie zusammengefasst vorgestellt werden.

„Was trägt mich?“

„Was trägt mich?“ Das ist ein Schwerpunkt, den die Umfrage ergeben hat. Damit ist zum einen der Glaube gemeint. Und darauf aufbauend, dass der Glaube auch gelebt und gepflegt werden muss und will. Teilnehmende der Umfrage suchen nach Möglichkeiten, den Glauben in ihrer Form zu leben und zu pflegen. Gesprächskreise, innovative Formen von Gottesdiensten, gut vorbereitete Eucharistiefeiern, Wegbegleitergruppen sind nur ein Ausschnitt der genannten Punkte.

Der Pfarrgemeinderat hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und festgestellt, dass es wenige Möglichkeiten gibt, sich wirklich persönlich darüber auszutauschen, was einen trägt. Ehrlich sagen zu können, woran man glaubt, welches die Zweifel sind und wie man damit umgeht.

Neue Formen nötig

Gerade die ehrenamtlich Engagierten betonen, dass sie gerne tun, was sie tun. Oft hat das organisatorischen oder administrativen Charakter. Das Warum komme zu kurz oder gar nicht vor. Und das sei bedenkenswert. Ebenso gebe es wenige Foren, um offen über aktuelle kirchliche Entwicklungen zu sprechen. Es brauche neue Formen, die den Einzelnen mit allen Gedanken, Fragen und Zweifeln zu Wort kommen lassen. Und die zudem das eigene Glaubensleben bereichern.

In einem Klausurtag hat sich der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit genau diesem Punkt angenommen und Ziele entwickelt, die den echten Austausch über den Glauben in allen Bereichen der Seelsorgeeinheit Buchen unterstützen sollen und sich in der Pastoralkonzeption wiederfinden werden.

Der Pfarrgemeinderat hat zudem festgestellt, dass auch in seiner Arbeit der persönliche Austausch zu kurz komme. Die Umfrage hat den deutlichen Impuls gesetzt, in allen Gremien der Seelsorgeeinheit und zwischen allen, die in der Seelsorgeeinheit leben und sich engagieren einen solchen Austausch durch geeignete Methoden zu ermöglichen und zu fördern. Nur so könne Kirche sich zukunftsfähig weiterentwickeln. Nur so könne die Seelsorgeeinheit Buchen sich weiterentwickeln.

