Der Schnellste fuhr über 160

Mosbach.Beamte der Verkehrsgruppe Mosbach führten am Montag zwischen 17.15 und 21.15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 37 in der Nähe des Mosbacher Kreuzes durch. Während sich von den 315 gemessenen Fahrern 299 an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hielten, müssen 16 demnächst mit Post vom Ordnungsamt rechnen. Der Spitzenreiter war mehr als 60 Stundenkilometer zu schnell. Der junge Mann wurde mit 167 km/h gemessen, was nach einem Toleranzabzug eine Übertretung von 61 km/h bedeutet. Voraussichtlich muss er seinen BMW demnächst für zwei Monate stehen lassen. Zu dem Fahrverbot kommen zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von mindestens 440 Euro, so die Polizei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.02.2019