Der Spielball kommt von oben

Bödigheim.Das Sportfest des FC Germania Bödigheim findet am kommenden Wochenende von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juni, statt.

Das Programm startet am Freitag um 17 Uhr mit einem Bier-Anstich, zelebriert gemeinsam von den Vorsitzenden der „Bedemer Hannmertli“ und des Sportvereins. Später am Abend wird ein Sonnwendfeuer entzündet und Stockbrot angeboten.

Am Samstag erwarten die Spieler des Meisters der Fußball-Kreisklasse B um 15 Uhr eine Gästemannschaft des SV Zwingenberg aus dem fernen westlichen Zipfel des Neckar-Odenwald-Kreises zu einem Einlagespiel. Weiter geht es um 18 Uhr mit einem Turnier der örtlichen Vereine mit mehreren Geschicklichkeitsspielen und – etwa ab 19 Uhr – einem Auftritt der „Blue Diamonds“ mit Livemusik. Zum „Mitternachts-Elfmeterschießen“ wird ab 21 Uhr aufgerufen, bevor ab 22 Uhr der Bar-Betrieb an der in der Vorwoche fertiggestellten neuen Bar einsetzt.

Am Sonntag ist ab 10 Uhr ein Parcours für Kinder auf dem Sportplatz geplant. Gleichzeitig findet eine Fahrzeugausstellung des mehrfachen Siegers in Bergsportrennen, Holger Hovemann, statt. Ob der fanatische Tüftler, Techniker und Bastler auch das „gelbe Bergmonster“, den extrem verbreiterten Opel-Kadett C Coupé, vorstellt, ist noch unklar.

Ab 12 Uhr wird zum Mittagstisch gerufen und um 16 Uhr startet das immer wieder aufregende Einlagespiel Oberdorf gegen Unterdorf. Fußballerische Höchstleistungen sind dabei nicht unbedingt zu erwarten – wohl aber Emotionen auf beiden Seiten der Bande. Zum Gelingen dieses letzten Programmpunktes trägt sicherlich auch die vorgesehene Landung von Fallschirmspringern aus Schlierstadt bei, die den Spielball überreichen werden. BW

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019