„Der Steppenwolf“ in der Stadthalle

Buchen.Hermann Hesses „Der Steppenwolf“ in der Inszenierung von Wolf Rahlfs zeigt die Badische Landesbühne am Dienstag, 17. April, um 19.30 Uhr in der Buchener Stadthalle. Eine Einführung in die Produktion fängt um 19 Uhr an.

In der Geschichte geht es um einen Einzelgänger und Sinnsuchenden, der nicht einverstanden ist mit den Moralvorstellungen und dem Alltagsleben der Gesellschaft. Ihm wird ein Buch zugesteckt, und spätestens als der die junge Frau und Verführerin Hermine kennenlernt, verändert sich sein Leben.

An der Aufführung sind beteiligt: Cornelia Heilmann, Nadine Pape, Sina Weiß, Colin Hausberg, Markus Hennes, Tobias Karn, David Meyer, Wolf Rahlfs, Franziska Smolarek und Paolo Greco