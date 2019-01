Der „Vater des TG“ ist tot

Buchen/Laudenberg.Im Alter von 64 Jahren ist am Samstag überraschend Studiendirektor Alfons Pföhler, Abteilungsleiter des Technischen Gymnasiums, beim Besuch einer Aufführung des Laientheaters in Wagenschwend gestorben. Noch im September 2018 hat Alfons Pföhler sein 40-Jahr-Dienstjubiläum gefeiert und wurde vom Schulleiter der Zentralgewerbeschule Buchen, Konrad Trabold, für seine Leistung gewürdigt. Am Ende dieses Schuljahres hätte er in den Ruhestand gehen können.

Im Alter von 14 Jahren begann er eine Werkzeugmacherausbildung bei der Firma Scheuermann und Heilig. Nach dem Besuch der Berufsaufbauschule in Wertheim legte er am Technischen Gymnasium in Mosbach sein Abitur ab. Es folgte das Studium zum Diplomgewerbelehrer in den Fächern Maschinenbau und Fahrzeugtechnik an der Technischen Universität Stuttgart.

1983 an die ZGB gekommen

Nach seinem Referendariat an der Heinrich-Lanz-Schule I in Mannheim kam der Pädagoge 1983 an die Zentralgewerbeschule. Das eigentliche Metier Pföhlers war die Metall-, und Fertigungstechnik, doch sein Unterrichtseinsatz war wesentlich vielfältiger. Schon früh war er in die Organisation der Schule eingespannt, vermittelte Firmenbesuche und war unter anderem im Zuge der Neuordnung der Metallberufe im Arbeitskreis des Oberschulamtes Karlsruhe für die Werkzeugmechaniker mit eingebunden.

Als im Jahr 2002 das zur Allgemeinen Hochschulreife führende Technische Gymnasium an der ZGB eingerichtet wurde, ernannte der damalige Schulleiter, Wolfgang Seifert, Alfons Pföhler zum Verantwortlichen, weshalb er schon früh als „Vater des TG“ bezeichnet wurde.

Darüber hinaus war er in seiner Funktion als Abteilungsleiter noch für zwei weitere Schularten verantwortlich: das zur Fachhochschulreife führende Berufskolleg (1BKFHT) und das Berufskolleg mit dualer Verzahnung (BKMFE). Konrad Trabold bescheinigte Studiendirektor Pföhler beim 40-Jahr-Dienstjubiläum einen vorbildlichen Einsatz für einen hochwertigen Unterricht sowie eine sehr zuverlässige und verantwortungsbewusste Führung seiner Abteilung

Privat verfasste Alfons Pföhler gerne Gedichte in Mundart und trug diese auch gekonnt vor. Ebenso spielte er in Theaterstücken mit und trat immer wieder bei Fastnachtsveranstaltungen in verschiedenen Rollen auf. Andere Personen konnte er in Sketchen treffend charakterisieren und war hierfür nicht nur an der Schule, sondern auch im Umkreis seines Wohnortes Laudenberg bekannt. Auch dem Fußball – hier engagierte er sich auch als Trainer – galt seine Leidenschaft.

Alfons Pföhler hinterlässt seine Ehefrau und drei erwachsene Kinder.

Das erste Seelenamt mit anschließender Beerdigung findet am morgigen Freitag um 13.30 Uhr in Laudenberg statt.

