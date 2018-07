„Der Vogelhändler“ gefiel Turnerfrauen

Anzeige

Hettingen.Der Jahresausflug der Turnerfrauen des FC Viktoria führte nach Ötigheim zur größten Freilichtbühne in Deutschland. Die Operette „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller lockte viele Besucher an und es war ein besonderes Erlebnis, die Aufführung bei herrlichem Wetter zu sehen. Den Ohrwürmern wie „Ich bin die Christel von der Post“ und „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ lauschten fast 4000 Besucher, denn die Hauptdarsteller „Adam und Christel“ und alle anderen Mitwirkenden, gaben ihr Bestes. Sogar echte, schöne Pferde mit Reiter, bereicherten den Schlosshof und somit das Bühnenbild. Es war eine gelungene Vorstellung und ein unvergessliches Erlebnis. KM

Spiele-Treff des DRK

Buchen. Die Teilnehmer am DRK-Spielnachmittag treffen sich heute um 14 Uhr bei F. Anton.