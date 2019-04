Der Vorverkauf hat begonnen

Buchen.Bereits zum 16. Mal steigt in Buchen am Samstag, 4. Mai, die beliebte Buchener Jazz Night, die von den Stadtwerken Buchen, der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Distelhäuser Brauerei gesponsert wird. Das beliebte Jazzfestival ist mittlerweile zum festen Bestandteil des Buchener Veranstaltungskalenders geworden und aus der Buchener Kulturszene nicht mehr wegzudenken. „Eine Stadt, eine Nacht und sieben Live-Bands“, so lässt sich die Jazz-Night treffend umschreiben. Neben den verschiedenen Musikdarbietungen garantieren die Wirte der sieben Bars und Gastwirtschaften, dass alle Gäste den Kneipenwandertag als Live-Musikerlebnis so richtig genießen können. Eintrittsbuttons sind ab sofort im Vorverkauf im Verkehrsamt Buchen erhältlich.

Mehr als Jazz

Das Programm der Jazz Night beginnt am 4. Mai ab 20 Uhr, geboten werden Live-Musik von sieben hochkarätigen Bands und jazzige Rhythmen für jeden Musikgeschmack. Im Gasthaus „Zum Schwanen“ spielt das „Goweddl Dixie Osombl“. Im Hotel-Restaurant „Reichsadler“ tritt das Duo „André Carswell - singing for your soul“ auf. Im Bistro „Brunnegugger“ spielt das Duo „Rusty Move“ Songs aus den letzten vier Jahrzehnten. Im Alten Milchhäusle werden die Pioneros Latinos dem Publikum einheizen. Im Hotel-Restaurant Prinz Carl wird das Quartett „Alternative Facts“ zu hören sein. Für gute Unterhaltung im „Waldeck Bistro & Bar“ sorgt ab 21 Uhr die Band „Deja vu & the horn connection“. In der Cocktailbar „bar-hamas“ wird das Ensemble „NeoMore+“ ebenso ab 21 Uhr für Stimmung sorgen.

Die Jazz Night wird vom Fachdienst Stadtmarketing und Touristik in Kooperation mit der Buchener Gastronomie veranstaltet.

